Головна катастрофа Ілона Маска: чому Tesla Cybertruck називають найбільшим провалом в історії США

Здавалося б, дітище Ілона Маска мало стати справжнім проривом, але щось пішло геть не за планом. Футуристичний пікап Tesla Cybertruck, який нам презентували як головну автомобільну революцію століття, за даними авторитетних експертів ризикує перетворитися на найбільший фінансовий провал в історії автопрому США. Він вже встиг затьмарити навіть легендарний крах компанії Ford у минулому столітті.

Зарядна станція Teslа. Фото з відкритих джерел

Головна проблема — величезна прірва між гучними заявами та реальною статистикою. Ілон Маск переконував усіх, що Tesla буде легко продавати до пів мільйона таких футуристичних вантажівок щороку, а списки попередніх замовлень розписані на роки вперед. Насправді ж за весь останній рік покупці забрали лише близько 30 тисяч машин, а зараз попит продовжує стрімко падати з кожним місяцем.

До того ж перші власники виявилися дуже розчарованими цим "гаджетом на колесах". Замість обіцяного привабливого цінника у сорок тисяч доларів реальна вартість перевалила за вісімдесят тисяч. Важкий корпус із нержавіючої сталі виявився геть непрактичним для щоденних поїздок, а постійні відкликання авто через западаючу педаль газу, зламані двірники та відпалі деталі обшивки остаточно підірвали довіру до бренду.

Аналітики кажуть, що Cybertruck повністю повторив долю знаменитого провалу Ford Edsel 1957 року, але став ще збитковішим. Вторинний ринок зараз просто завалений оголошеннями від розчарованих водіїв, які намагаються спихнути авто хоча б із 50% знижкою, але навіть сама Tesla відмовлялася забирати свої ж пікапи назад за системою трейд-ін.

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