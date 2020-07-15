Яхты начнут использовать космические технологии

На новых яхтах итальянской верфи Azimut будет установлена система вентиляции и очистки воздуха, разработанная по технологиям NASA. Об этом сообщает портал Sail World.

Речь идет о системе, используемой во время космических полетов, которая постоянно обновляет воздух на борту и поддерживает его очистку с помощью высокоэффективного и безопасного процесса дезинфекции. Она работает на каналах кондиционирования воздуха, поверхностях и различных технических элементах, таких как фанкойлы и тому подобное.

Так называемая MMVS (морская механическая вентиляционная система) была разработана итальянской компанией BCool Engineering, которая специализируется на тепловом комфорте и энергии на борту, и основана на запатентованной технологии NASA.

Как и многие патенты на передовые технологии, система имитирует природные процессы. По сути, она объединяет лучи от ультрафиолетового света высокой интенсивности с катализирующей структурой для введения очищенного воздуха в атмосферу. Всего за один час весь воздух в помещении заменяется, воспроизводя эффект, как будто все окна открыты, но при этом не теряются преимущества системы кондиционирования воздуха.

Первой яхтой, которая получит инновационную систему вентиляции, станет Azimut Magellano 25 Metri. Ее демонстрация состоится в сентябре на выставке в Каннах.

Как сообщало издание "Комментарии", известный автопроизводитель представил собственную яхту.

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