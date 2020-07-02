Известный автопроизводитель представил собственную яхту

Итальянская автомобильная компания Lamborghini объявила о запуске роскошной яхты. Единственный в своем роде быстроходный катер был назван "Tecnomar for Lamborghini 63" и вдохновлен дизайном автомобиля Lamborghini Sian FKP 37 2020 года, первого гибридного суперкара компании. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Яхта, стоимость которой составляет 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов), очень похожа на автомобиль, который послужил образцом при ее создании. Рулевое колесо, сиденья и штурвал яхты будут изготовлены из материала, который используется при создании суперкаров Lamborghini, а также будут оснащены фирменной функцией пуска / остановки Lamborghini, которую можно найти в спортивных автомобилях Huracan и Aventador.

Суперботер Lamborghini 63 имеет длину 63 фута и весит 24 тонны, что ставит его в категорию сверхлегких лодок. Каждая яхта этой модели оснащена двумя двигателями V12 мощностью 2000 лошадиных сил, которые могут развивать скорость до 60 узлов, что составляет примерно 112 километров в час.

Предполагается, что яхты поступят в продажу в 2021 году. Также издание "Комментарии" расскажет о трех самых дорогих яхтах в истории.

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