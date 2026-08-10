Яхта Марка Цукерберга попала в скандал из-за отказа помочь катеру на Аляске

Основатель компании Meta Марк Цукерберг оказался в центре громкого медийного скандала. Его роскошную 118-метровую суперяхту Launchpad стоимостью около 300 миллионов долларов обвиняют в том, что она отказалась оказать помощь небольшому катеру, застрявшему в ледяных водах Аляски.

Суперяхта Марка Цукерберга Launchpad / Фото: Wikimedia Commons / Euthman (CC BY 4.0)

Инцидент произошел в проливе между городами Питерсберг и Джуно. Небольшой 6-метровый катер полностью израсходовал запасы топлива и потерял ход. Береговая охрана США связалась по радио с яхтой миллиардера, которая находилась ближе всех к месту происшествия, с просьбой отреагировать и помочь людям. Однако Launchpad проигнорировала сигнал и так и не пришла на помощь.

Кто пришел на помощь и как реагирует сторона Цукерберга

В итоге спасать людей пришлось не роскошному мегасудну основателя Facebook, а небольшому круизному лайнеру Wilderness Legacy компании UnCruise Adventures, находившемуся значительно дальше. Капитан туристического судна отбуксировал катер в безопасную бухту.

Когда капитан спасательного лайнера сообщил пассажирам по громкой связи, что яхта Цукерберга находилась совсем рядом, но повторно отказалась реагировать на запросы Береговой охраны, это вызвало волну негодования и гул возмущения среди людей на борту.

Официальный представитель Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан отрицает обвинения в намеренном отказе от помощи. По его словам:

Сам миллиардер с семьей в тот момент отсутствовал на борту Launchpad.

Экипаж яхты якобы работал на другой радиоволне и не сразу услышал обращение.

Когда сигнал приняли, спасательная операция туристическим лайнером уже фактически началась.

Несмотря на объяснения представителей, эта ситуация уже вызвала шквал критики в сети и среди местных жителей Аляски, где взаимовыручка на воде является негласным законом для каждого моряка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что NASA доверило безопасность Crew-13 пикапу с 11 отзывами вместо броневика.











