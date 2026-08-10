Яхта Марка Цукерберга потрапила у скандал через відмову допомогти катеру на Алясці

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг опинився у центрі гучного медійного скандалу. Його розкішну 118-метрову суперяхту Launchpad вартістю близько 300 мільйонів доларів звинувачують у тому, що вона відмовилася надати допомогу невеликому катеру, що застряг у крижаних водах Аляски.

Суперяхта Марка Цукерберга Launchpad / Фото: Wikimedia Commons / Euthman (CC BY 4.0)

Інцидент стався у протоці між містами Пітерсберг та Джуно. Невеликий 6-метровий катер повністю вичерпав запаси палива та втратив хід. Берегова охорона США зв'язалася по радіо з яхтою мільярдера, яка перебувала найближче до місця події, з проханням відреагувати і допомогти людям. Проте Launchpad проігнорувала сигнал і так і не прийшла на допомогу.

Хто прийшов на допомогу і як реагує сторона Цукерберга

У результаті рятувати людей довелося не розкішному мегасудну засновника Facebook, а невеликому круїзному лайнеру Wilderness Legacy компанії UnCruise Adventures, який був значно далі. Капітан туристичного судна відбуксував катер у безпечну бухту.

Коли капітан рятувального лайнера повідомив пасажирам через гучний зв'язок, що яхта Цукерберга перебувала зовсім поряд, але повторно відмовилася реагувати на запити Берегової охорони, це викликало хвилю та гул обурення серед людей на борту.

Офіційний представник Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан заперечує звинувачення у навмисній відмові від допомоги. За його словами:

Сам мільярдер із сім'єю на той момент був відсутній на борту Launchpad.

Екіпаж яхти нібито працював на іншій радіохвилі і не одразу почув звернення.

Коли сигнал прийнялм, рятувальна операція туристичним лайнером уже фактично розпочалася.

Незважаючи на пояснення представників, ця ситуація вже викликала шквал критики у мережі та серед місцевих жителів Аляски, де взаємовиручка на воді є негласним законом для кожного моряка.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" розповідав, що NASA довірило безпеку Crew-13 пікапу з 11 відгуками замість броньовика.











