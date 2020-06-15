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Создателям "Титаника" и не снилось: история самого большого в мире корабля

Главный упор в Harmony of the Seas делается на усиленные меры безопасности

сегодня, 11:43
Автор:

Зинченко Павел
Создателям "Титаника" и не снилось: история самого большого в мире корабля

Пять лет назад, 19 июня 2015 года с верфи Сен-Назар, которая расположена во Франции, сошел на воду крупнейший в истории человечества корабль - Harmony of the Seas ("Гармония морей"), которым владеет британская круизная компании Royal Caribbean International. Строительство корабля продолжалось два с половиной года. После завершения работ "Гармония морей" прибыла в Саутхэмптон, Англия, чтобы оттуда отправиться в свой первый рейс в Роттердам, который состоялся в мае 2016 года.

"Гармония" значительно больше знаменитого "Титаника". Ее длина 362 метра, корабль имеет 18 палуб, водоизмещение до 200 000 тонн. Титаник на сто метров короче "Гармонии" и в пять раз меньше по объему. Судно может принять около 9000 пассажиров и членов экипажа. В наличии имеется даже вертолетная площадка.

За несколько дней после спуска на воду в Сан-Назере, судно прибыло к курортному Саутхемптона. Его было приведено в штатный режим после выполнения некоторых косметических работ. Беря во внимание более чем столетний опыт морских круизов, в первую очередь - печальной судьбы судна "Коста Конкордия", которое перевернулось и затонуло в 2012 году, лайнер находится в состоянии максимальной готовности к любым обстоятельствам. Члены экипажа проходят суровую систему отбора, регулярно проходят тренировки. И самое главное - мест в шлюпках значительно больше, чем предполагаемое количество людей на борту.

Будем надеятся, что это судно не повторит печальной судьбы "Титаника, "Коста Конкордии" и многих других кораблей, которым было суждено затонуть. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых опасных аэропортах в мире.


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Источник: https://ochmanity.com/280/
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