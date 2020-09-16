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Шведы спустят на воду корабль с металлическими парусами

Необычное технологическое судно будет запущено в эксплуатацию в 2024 году

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Шведский консорциум, включающий судостроительную фирму Wallenius Marine, представил современное парусное судно, способное перевозить от 6 до 7 тысяч автомобилей и способное сократить выбросы при трансатлантическом переходе на 90%. Об этом сообщает издание The Driven.

Шведы спустят на воду корабль с металлическими парусами

wPCC - ветроэнергетическая компания-перевозчик - это шведский совместный проект, возглавляемый и контролируемый Wallenius Marine, и включающий Королевский технологический институт KTH в Стокгольме и морскую консалтинговую фирму SSPA.

Объявленный как "шведский проект по действительно экологичному судоходству", wPCC в настоящее время разрабатывается консорциумом и, как ожидается, начнет работу к концу 2024 года.

Самое большое в мире парусное судно, wPCC, способно снизить выбросы на 90% по сравнению с другими океанскими грузовыми судами. Трансатлантический переход на борту wPCC займет двенадцать дней вместо нынешних семи дней, которые требуются обычному грузовому судну.

"Паруса сделаны из смеси металла и композита и будут иметь высоту почти 80 метров, что вдвое больше, чем у самых крупных современных парусных судов. Паруса можно будет "рифовать", уменьшив их высоту до приблизительно 50 метров. Судно также будет оснащено двигателями, которые позволят ему маневрировать в порту"

Имея длину 200 метров и ширину 40 метров, wPCC имеет водоизмещение 32000 тонн и 100 метров в высоту благодаря своим массивным парусам, которые в два раза выше, чем на любом другом парусном судне.

Как сообщало издание "Комментарии", яхты начнут использовать космические технологии.


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