Шведы спустят на воду корабль с металлическими парусами

Язык
BTC/USD
10833.35
ETH/USD
366.47
LTC/USD
48.77
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Павел Зинченко
Шведский консорциум, включающий судостроительную фирму Wallenius Marine, представил современное парусное судно, способное перевозить от 6 до 7 тысяч автомобилей и способное сократить выбросы при трансатлантическом переходе на 90%. Об этом сообщает издание The Driven.
wPCC - ветроэнергетическая компания-перевозчик - это шведский совместный проект, возглавляемый и контролируемый Wallenius Marine, и включающий Королевский технологический институт KTH в Стокгольме и морскую консалтинговую фирму SSPA.
Объявленный как "шведский проект по действительно экологичному судоходству", wPCC в настоящее время разрабатывается консорциумом и, как ожидается, начнет работу к концу 2024 года.
Самое большое в мире парусное судно, wPCC, способно снизить выбросы на 90% по сравнению с другими океанскими грузовыми судами. Трансатлантический переход на борту wPCC займет двенадцать дней вместо нынешних семи дней, которые требуются обычному грузовому судну.
Имея длину 200 метров и ширину 40 метров, wPCC имеет водоизмещение 32000 тонн и 100 метров в высоту благодаря своим массивным парусам, которые в два раза выше, чем на любом другом парусном судне.
Как сообщало издание "Комментарии", яхты начнут использовать космические технологии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости