Крупнейшая европейская выставка яхт на воде не будет проведена

Организаторы крупнейшей европейской выставки яхт на воде Cannes Yachting Festival (Каннский яхтенный фестиваль) объявили, что вынуждены отменить мероприятие из-за коронавируса. Отмена Каннского яхтенного фестиваля 2020 года - это "огромное разочарование для всей морской индустрии", - заявили организаторы шоу. Об этом сообщает Boat International.

Сообщается, что организатор мероприятия Reed Exhibitions обратился к экспонентам, чтобы сообщить им об отмене выставки. Каннский яхтенный фестиваль должен был пройти с 8 по 13 сентября.

В подробном заявлении представитель Reed Exhibitions и шоу-менеджер Сильви Эрноулт подтвердили отмену, объяснив, что организаторы подали заявку на специальное разрешение на проведение мероприятия после национального запрета на мероприятия с участием более 5000 человек. Разрешение не было предоставлено. "С нашим величайшим сожалением и некоторым удивлением мы вынуждены объявить об отмене Яхтенного фестиваля 2020", - говорится в заявлении.

Далее в заявлении объяснялось, как организаторы шоу работали "в течение многих месяцев", чтобы "создать условия, необходимые для открытия". "Среди прочего, был составлен строгий протокол о состоянии здоровья, направленный на то, чтобы принять всех участников, позволяя им наслаждаться качественным обслуживанием клиентов", - говорится в сообщении.

Однако 11 августа предыдущее заявление французского правительства о разрешении выставкам работать с 1 сентября было "внезапно отменено". Организаторы встретились с властями префектуры на месте, но разрешение не было получено.

Шоу-менеджер Сильви Эрноулт назвала это решение "огромным разочарованием для всей морской индустрии". Она поблагодарила участников фестиваля, город Канны и всю команду Reed Exhibitions за "неустанную совместную работу в течение нескольких месяцев".

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