Как появились яхты: от голландских охотников за пиратами до королевской гонки

Сегодня белоснежная яхта в марине Монако воспринимается как четкий маркер высшей лиги. Это символ роскоши, спокойного отдыха и больших денег. Однако если открутить историю на несколько веков назад, обнаружится роскошная ирония. Первые яхты строили совсем не для того, чтобы лениво попивать шампанское на палубе. Они были рабочими лошадками военного флота и настоящими охотниками за преступниками.

Яхти. Фото из открытых источников

История началась в XVII веке в Нидерландах. Голландцы держали в собственных руках главные морские торговые пути. Там, где есть богатые торговые караваны, всегда есть те, кто хочет их ограбить. Пираты и ловкие контрабандисты чувствовали себя в мелководных заливах Нидерландов как рыба в воде. Большие военные корабли просто не могли туда зайти из-за глубокой посадки и садились на мель.

Тогда местные корабельщики придумали решение. Они создали небольшие, легкие и очень быстрые парусники с плоским дном . Главная их фишка заключалась в способности разгоняться за считанные минуты и легко маневрировать среди мелей. Их назвали jachtschip. Это слово происходит от голландского jachten, что означает "охотиться" или "мчаться". То есть первые яхты были буквально военными перехватчиками, созданными для погонь.

Трансформация боевого охотника на игрушку для богачей произошла внезапно. В 1660 году на английский престол вернулся король Карл II, до этого живший в изгнании в Европе. Во время пребывания в Нидерландах он влюбился в эти быстрые суда. По случаю реставрации монархии, мэрия Амстердама решила сделать королю роскошный подарок. Они представили ему 52-футовое судно Mary.

Карл II оценил подарок и стал использовать его для прогулок. Британская аристократия мгновенно подхватила новый тренд. Уже через год король построил новую, еще более быструю яхту и устроил первую в истории официальную гонку Темзой против своего брата, герцога Йоркского. На кону стояла огромная в то время сумма в 100 фунтов.

Именно так военное орудие против контрабандистов превратилось в главное развлечение королей. А само слово "яхта" навсегда потеряло свой начальный тревожный контекст погони и охоты.

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