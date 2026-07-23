logo_ukra

BTC/USD

64970

ETH/USD

1880.7

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік яхта Як з’явилися яхти: від голландських мисливців за піратами до королівських перегонів
commentss НОВИНИ Всі новини

Як з’явилися яхти: від голландських мисливців за піратами до королівських перегонів

Чому перші яхти будували для погонь, а не для відпочинку

23 липня 2026, 13:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Сьогодні білосніжна яхта в марині Монако сприймається як чіткий маркер вищої ліги. Це символ розкоші, спокійного відпочинку та великих грошей. Однак якщо відкрутити історію на кілька століть назад, виявиться розкішна іронія. Перші яхти будували зовсім не для того, щоб ліниво попивати шампанське на палубі. Вони були робочими конячками військового флоту та справжніми мисливцями за злочинцями.

Як з’явилися яхти: від голландських мисливців за піратами до королівських перегонів

Яхти. Фото з відкритих джерел

Історія почалася в XVII столітті в Нідерландах. Голландці тримали у своїх руках ключові морські торгові шляхи. Там, де є багаті торгові каравани, завжди є ті, хто хоче їх пограбувати. Пірати й спритні контрабандисти почувалися у мілководних затоках Нідерландів як риба у воді. Великі військові кораблі просто не могли туди зайти через глибоку посадку й сідали на мілину.

Тоді місцеві корабельники вигадали рішення. Вони створили невеликі, легкі та дуже швидкі вітрильники з пласким дном. Головна їхня фішка полягала в здатності розганятися за лічені хвилини та легко маневрувати серед мілин. Їх назвали jachtschip. Це слово походить від голландського jachten, що означає "полювати" або "мчати". Тобто перші яхти були буквально військовими перехоплювачами, створеними для погонь.

Трансформація бойового мисливця на іграшку для багатіїв сталася раптово. У 1660 році на англійський престол повертався король Карл II, який до цього жив у вигнанні в Європі. Під час перебування в Нідерландах він закохався в ці швидкі судна. З нагоди реставрації монархії мерія Амстердама вирішила зробити королю розкішний подарунок. Вони презентували йому 52-футове судно Mary.

Карл II оцінив подарунок і почав використовувати його для прогулянок. Британська аристократія миттєво підхопила новий тренд. Уже за рік король збудував нову, ще швидшу яхту та влаштував перші в історії офіційні перегони Темзою проти свого брата, герцога Йоркського. На кону стояла величезна на той час сума в 100 фунтів.

Саме так військове знаряддя проти контрабандистів перетворилося на головну розвагу королів. А саме слово "яхта" назавжди втратило свій початковий тривожний контекст погоні та полювання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про кишеньковий винищувач, який жив у череві бомбардувальника.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини