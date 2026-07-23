Як з’явилися яхти: від голландських мисливців за піратами до королівських перегонів

Сьогодні білосніжна яхта в марині Монако сприймається як чіткий маркер вищої ліги. Це символ розкоші, спокійного відпочинку та великих грошей. Однак якщо відкрутити історію на кілька століть назад, виявиться розкішна іронія. Перші яхти будували зовсім не для того, щоб ліниво попивати шампанське на палубі. Вони були робочими конячками військового флоту та справжніми мисливцями за злочинцями.

Яхти. Фото з відкритих джерел

Історія почалася в XVII столітті в Нідерландах. Голландці тримали у своїх руках ключові морські торгові шляхи. Там, де є багаті торгові каравани, завжди є ті, хто хоче їх пограбувати. Пірати й спритні контрабандисти почувалися у мілководних затоках Нідерландів як риба у воді. Великі військові кораблі просто не могли туди зайти через глибоку посадку й сідали на мілину.

Тоді місцеві корабельники вигадали рішення. Вони створили невеликі, легкі та дуже швидкі вітрильники з пласким дном. Головна їхня фішка полягала в здатності розганятися за лічені хвилини та легко маневрувати серед мілин. Їх назвали jachtschip. Це слово походить від голландського jachten, що означає "полювати" або "мчати". Тобто перші яхти були буквально військовими перехоплювачами, створеними для погонь.

Трансформація бойового мисливця на іграшку для багатіїв сталася раптово. У 1660 році на англійський престол повертався король Карл II, який до цього жив у вигнанні в Європі. Під час перебування в Нідерландах він закохався в ці швидкі судна. З нагоди реставрації монархії мерія Амстердама вирішила зробити королю розкішний подарунок. Вони презентували йому 52-футове судно Mary.

Карл II оцінив подарунок і почав використовувати його для прогулянок. Британська аристократія миттєво підхопила новий тренд. Уже за рік король збудував нову, ще швидшу яхту та влаштував перші в історії офіційні перегони Темзою проти свого брата, герцога Йоркського. На кону стояла величезна на той час сума в 100 фунтів.

Саме так військове знаряддя проти контрабандистів перетворилося на головну розвагу королів. А саме слово "яхта" назавжди втратило свій початковий тривожний контекст погоні та полювання.

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