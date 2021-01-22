Из кого состоит команда современной яхты: кому ты доверишь свой путь

Когда мы говорим о походах на яхте, то в первую очередь перед нами возникает образ успешного мужчины, который сам добился всего в жизни и считает делом чести самому управлять собственной яхтой. Но когда хочется отправиться в отпуск, расслабиться и спокойно отдохнуть от всех хлопот, особо состоятельные мужчины не прочь нанять команду на свое судно, чтобы не заморачиваться ее управлением. Особенно, если судьба была благосклонна и дала возможность накопить на большой корабль, с которым в одиночку не справиться.

Из кого состоит команда яхты. ФОТО: GoSaillig

Сегодня мы спустимся на борт большой яхты и поглядим вблизи, кто находится на ее борту и от кого зависит ее полноценной функционирование.



Человек, только приступивший к освоению морского дела, называется юнгой или экипажем, если таких людей несколько.

Человек, который прошел в море более 100 морских миль, называется квалифицированным экипажем.

Человек, который обладает специальными знаниями и некоторым опытом в морском деле, называется рулевым — вахтенным. По сути, только ему одному можно доверить яхту.

Человек, который в состоянии один управлять современной яхтой, называется шкипером.

Вслед за этими людьми идёт профессиональный шкипер (работающий за деньги) и капитан (человек с большим практическим опытом).

Есть ещё звание адмирала яхты. Этот человек всё знает или ничего не знает о яхтах, но главная фишка в том, что у него есть деньги и он платит остальным.

Вот так выглядит команда дорогой и солидной яхты. Ты мог бы со временем дорасти до адмирала и платить капитану и команде. Но подумай о том, чтобы самому также освоить умение стоять у штурвала и собственными руками направлять яхту туда, куда будет устремлен твой взор. А тем, кто еще не выходил в море самостоятельно, издание "Комментарии" расскажет, что необходимо взять с собой на яхту.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!