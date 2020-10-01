kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина яхта Испания запретила яхтам выходить в море из-за угрозы со стороны косаток
commentss НОВОСТИ Все новости

Испания запретила яхтам выходить в море из-за угрозы со стороны косаток

Запрет рассчитан на неделю, но может быть продлен и затронет большую территорию

1 октября 2020, 15:42
Автор:

Павел Зинченко

Испания временно запретила использование парусных лодок на участке своего северо-западного побережья после того, как в последние недели несколько судов были повреждены в результате нападений косаток. Об этом сообщает The Local.

Испания запретила яхтам выходить в море из-за угрозы со стороны косаток

Запрет распространяется на парусники длиной менее 15 метров и направлен на защиту "как людей, так и косаток", говорится в заявлении Министерства транспорта Испании. Нововведения касаются территории между мысами Приорино-Гранде и Ла-Пунта-де-Эстака-де-Барес в северо-западном регионе Галисии, на участке побережья протяженностью около 100 километров.

О первом нападении было сообщено 19 августа, сообщает ведомство. С тех пор было еще несколько нападений косаток на парусники, в результате чего различным судам были нанесены повреждения. В основном пострадали их рули. Все атакованные парусники были менее 15 метров в длину.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как косатки плавают рядом с морской яхтой и под ней в августе у побережья Галисии. Моряки не сразу осознают, что руль был поврежден.

Запрет может быть распространен на другие участки побережья. Это зависит от маршрутов миграции косаток, которые классифицируются как "уязвимые" виды, добавили в министерстве. По данным Всемирного фонда дикой природы, косатки могут весить до шести тонн и вырастать до десяти метров в длину.

Как сообщало издание "Комментарии", крупнейшая европейская выставка яхт на воде не будет проведена.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости