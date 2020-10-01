Испания запретила яхтам выходить в море из-за угрозы со стороны косаток

Испания временно запретила использование парусных лодок на участке своего северо-западного побережья после того, как в последние недели несколько судов были повреждены в результате нападений косаток. Об этом сообщает The Local.

Запрет распространяется на парусники длиной менее 15 метров и направлен на защиту "как людей, так и косаток", говорится в заявлении Министерства транспорта Испании. Нововведения касаются территории между мысами Приорино-Гранде и Ла-Пунта-де-Эстака-де-Барес в северо-западном регионе Галисии, на участке побережья протяженностью около 100 километров.

О первом нападении было сообщено 19 августа, сообщает ведомство. С тех пор было еще несколько нападений косаток на парусники, в результате чего различным судам были нанесены повреждения. В основном пострадали их рули. Все атакованные парусники были менее 15 метров в длину.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как косатки плавают рядом с морской яхтой и под ней в августе у побережья Галисии. Моряки не сразу осознают, что руль был поврежден.

Запрет может быть распространен на другие участки побережья. Это зависит от маршрутов миграции косаток, которые классифицируются как "уязвимые" виды, добавили в министерстве. По данным Всемирного фонда дикой природы, косатки могут весить до шести тонн и вырастать до десяти метров в длину.

Как сообщало издание "Комментарии", крупнейшая европейская выставка яхт на воде не будет проведена.

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