Элитная мегаяхта Ахметова за 500 млн долларов спущена на воду

Вскоре самый богатый человек Украины Ринат Ахметов получит свою роскошную яхту стоимостью 500 млн долларов, которую заказал еще в 2018 году. Ожидается, что яхта под названием Luminance станет самой большой, построенной в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Luxury Launches.

Яхта Luminance, которую заказал Ахметов за 500 млн. долларов. Фото из открытых источников

С момента начала строительства яхты было раскрыто немного деталей. Интерьер до сих пор держится в тайне. Известно, что судно будет иметь водоизмещение 9,4 тыс. тонн и станет седьмым по величине кораблем, который построила компания Lurssen.

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Яхта имеет длину 145 метров, а ширина будет достигать 20 метров. Ресурс Luxury Launches отмечает, что на четырех палубной яхте Ахметова будет бассейн, вертолетная площадка и несколько мест для отдыха и обеда. Ожидается, что яхта Luminance будет построена до конца года, а ее стоимость составляет 500 млн долларов. На содержание элитного корабля миллиардер должен будет тратить около 50-60 млн. долларов каждый год.

Согласно данным Forbes состояние Рината Ахметова к началу полномасштабного вторжения достигало отметки 13,7 млрд долларов. По состоянию на апрель 2023 г. имущество украинца оценивается в сумму 5,7 млрд долларов. Ахметов является владельцем инвестиционной группы System Capital Management (СКМ), а также имеет футбольный клуб "Шахтер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Карибская страна планирует продать элитную яхту российского олигарха на аукционе за 80 млн. долларов. Судно считается заброшенным, а его владелец не дает о себе знать.

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