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Элитная мегаяхта Ахметова за 500 млн долларов спущена на воду

Яхта, которую заказал украинский миллиардер Ринат Ахметов, проходит последние испытания.

сегодня, 10:50
Автор:
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Slava Kot
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Вскоре самый богатый человек Украины Ринат Ахметов получит свою роскошную яхту стоимостью 500 млн долларов, которую заказал еще в 2018 году. Ожидается, что яхта под названием Luminance станет самой большой, построенной в 2023 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Luxury Launches.

Элитная мегаяхта Ахметова за 500 млн долларов спущена на воду

Яхта Luminance, которую заказал Ахметов за 500 млн. долларов. Фото из открытых источников

С момента начала строительства яхты было раскрыто немного деталей. Интерьер до сих пор держится в тайне. Известно, что судно будет иметь водоизмещение 9,4 тыс. тонн и станет седьмым по величине кораблем, который построила компания Lurssen.


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Яхта имеет длину 145 метров, а ширина будет достигать 20 метров. Ресурс Luxury Launches отмечает, что на четырех палубной яхте Ахметова будет бассейн, вертолетная площадка и несколько мест для отдыха и обеда. Ожидается, что яхта Luminance будет построена до конца года, а ее стоимость составляет 500 млн долларов. На содержание элитного корабля миллиардер должен будет тратить около 50-60 млн. долларов каждый год.

Согласно данным Forbes состояние Рината Ахметова к началу полномасштабного вторжения достигало отметки 13,7 млрд долларов. По состоянию на апрель 2023 г. имущество украинца оценивается в сумму 5,7 млрд долларов. Ахметов является владельцем инвестиционной группы System Capital Management (СКМ), а также имеет футбольный клуб "Шахтер".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Карибская страна планирует продать элитную яхту российского олигарха на аукционе за 80 млн. долларов. Судно считается заброшенным, а его владелец не дает о себе знать.

Также "Комментарии" писали о крупнейшем круизном лайнере "Икона морей", впервые вышедшем в открытый океан. Корабль располагает множеством развлечений для пассажиров, в том числе бассейны, аквапарк, каток, бары и рестораны.



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Источник: https://luxurylaunches.com/transport/project-luminance-set-for-delivery.php
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