kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.12.2020

BTC/USD

19514.08

ETH/USD

618.48

LTC/USD

89.11

НБУ 04.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина яхта Британские компании создают мощнейший аккумулятор для премиум-яхт
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские компании создают мощнейший аккумулятор для премиум-яхт

Презентация премиум-яхт с уникальным аккумулятором состоится в сентябре 2021 года

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Два тяжеловеса в мире высокопроизводительных аккумуляторных технологий объединились, чтобы создать первую в мире роскошную лодку с литиево-серным аккумулятором. Поставщик автоспорта Williams Advanced Engineering и специалист по литиево-серной технологии Oxis Energy будут сотрудничать в разработке аккумуляторной батареи емкостью 400 кВтч, предназначенной для питания нового дневного катера на расстояние до 100 морских миль на одной зарядке.

Британские компании создают мощнейший аккумулятор для премиум-яхт

ФОТО: Insideevs

Две компании обращают свой взор в открытое море в сотрудничестве с сингапурской Yachts de Luxe (YdL). Используя технологию сверхлегких литий-серных элементов Oxis, Williams соберет аккумуляторную батарею емкостью 400 кВтч и систему управления батареями для нового 40-футового (1,2,2 м) роскошного катера, спроектированного директором YdL Жан-Жаком Костом. Аккумуляторная система обеспечит движение 40-футового пассажирского корабля на запланированную дальность плавания от 70 до 100 морских миль (130 и 185 км).

Oxis объясняет, что помимо того, что они предлагают в пять раз большую теоретическую плотность энергии, чем литий-ионные, литий-серные элементы не зависят от токсичных или редкоземельных материалов, обеспечивая более безопасную альтернативу двигательной установке для применений на открытой воде. По истечении срока службы батареи материалы можно утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Помимо этого конкретного судна, Williams считает, что технология аккумуляторной системы может быть масштабирована для других морских судов, с потенциалом для дополнительных секторов, таких как аэрокосмическая промышленность, городская воздушная мобильность и оборона. Новый электрический катер с литиево-серным двигателем дебютирует на яхт-шоу в Монако в 2021 году в сентябре следующего года.

Как сообщало издание "Комментарии", Испания запретила яхтам выходить в море из-за угрозы со стороны касаток.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newatlas.com/marine/williams-oxis-lithium-sulfate-electric-boat/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ