Мясо, бекон и лимон: четыре самых странных рецепта алкогольных напитков

Мартини с водкой — прошлый век. Сегодня изощренные алкопийцы ищут напитков поновее, посвежее, поинтереснее. И таки находят. О них нам расскажет издание mport.



Мартини с беконом и яйцом

Джентльмены из London Cocktail Club решили превратить классический английский завтрак в коктейль. Они смешали в блендере бекон, яйца и мартини. Потом налили туда 50 мл виски, по 25 мл клинового сиропа и лимонного фреша. Все это украсили кусочком жареного бекона и сладкой глазуньей.

Мясная Кровавая Мэри

Спецы из лондонского бара Powder Keg Diplomacy (PKD) решили доукомплектовать легендарный коктейль. Для этого они влили в водку ложку масла (можно и жир комнатной температуры). Затем оставили это дело на пару часов, чтобы микс остыл. После — сняли верхний слой лишнего жира. В итоге получилась водка с довольно специфическим ароматом. Ее и использовали в качестве основы для Кровавой Мэри. В сей коктейль, кстати, еще добавляют кусок говядины и немного острого соуса.

Old Fashioneds

А рецепт этой выпивки придумали бармены из лондонского ресторана SushiSamba. Они тоже добавляют жир, но в виски, а не водку. И жир используется исключительно говяжий. И потом в микс доливают кленовый сироп + соленую карамель.

Мохито

Бар Meat, Глазго. И не надейся хлебнуть там освежающего мохито. Ибо в этом заведении вместо привычного мятного коктейля тебя ждет мясной мохито с ломтиком бекона.

Также издание "Комментарии" расскажет о самых опасных алкогольных сочетаниях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!