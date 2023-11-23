Топ-7 самых дорогих вин в мире: сколько стоят и что о них известно

Говорят, что некоторые люди стареют, как изысканное вино. И каждый хотел бы, чтобы эта фраза была к нему применима. Неудивительно, что винтажные и редкие бутылки вина продаются по впечатляющим ценам на аукционах. Мы расскажем о семи самых дорогих винах в мире.

Самые дорогие вина в мире. Фото: Daniel Vogel, Unsplash

1. Setting Wines Glass Slipper Vineyard Cabernet Sauvignon 2019 года

Шестилитровую бутылку Каберне от винодельни The Setting продали на аукционе за удивительные миллион долларов в 2021 году.

Винодельня The Setting расположена в Калифорнии. Ею управляет Джесси Кац, который не только создает уникальные вина, но также обладает внушительным списком VIP-клиентов. Среди почитателей его творений – знаменитости, начиная от Джастина Тимберлейка и заканчивая лидерами футбольных команд США.





2. Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru 1945 года

Истинных ценителей вина не удивит, что это известное и очень редкое вино оказалось в списке самых дорогих в мире. Оно уникально тем, что создано из последнего урожая из Бургундии, не привитого от филлоксеры. В 2018 году на аукционе такая бутылка была продана за внушительные 558 000 долларов. Прочие вина Романе-Конти регулярно имеют высокую стоимость, варьируя от 10 000 до 40 000 долларов за бутылку.

Вино урожая 1945 года отличается своей редкостью. Вследствие затяжной весны с заморозками и градом, вегетационный сезон виноградных лоз в тот год был кратким и чрезвычайно знойным. На винодельне Романе-Конти в том году было изготовлено лишь около 600 бутылок этого уникального вина из сорта пино нуар. Этот урожай был собран до того, как виноградные лозы подверглись поражению вредоносным насекомым. Осенью 1945 года винодельня приняла решительные меры, заменив лозы на привитые от филлоксеры.





3. Screaming Eagle Cabernet 1992 года

Это вино из Калифорнии ушло с молотка в 2000 году за 500 000 долларов, установив тогдашний рекорд среди самых дорогих вин, когда-либо проданных на аукционе.

Это красное вино из долины Напа завоевало великолепные оценки критиков. Винный критик Роберт Паркер присудил Cabernet Sauvignon от Screaming Eagle 1992 года выдающийся балл — 99, в то время как Wine Spectator оценил его в 96 баллов.

Ограниченное производство этого винтажного вина (всего 200 ящиков) придает ему особый шарм, заставляя любителей вина бороться за возможность приобрести заветную бутылку. Бутылка вина Screaming Eagle Cabernet 1992 года обойдется вам примерно в 23 500 долларов в 2023 году.





4. Jeroboam Château Mouton Rothschild 1945 года

Славное имя среди самых дорогих вин в мире имеет Château Mouton Rothschild 1945 года. Это вино входит в число лучших вин прошлого века — оно заслужило максимальные 100 баллов от экспертов по системе Паркера. Jeroboam Château Mouton Rothschild 1945 года продали за 310 700 долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2007 году.

Этот винтаж 1945 года отличается оттенками черники и дуба, а завершается насыщенными ароматами мяты, ванили и пряностей. Этикетка привлекает внимание своей исторической значимостью — подпись "V" (что значит "victory" — "победа") символизирует конец Второй мировой войны.





5. Château Cheval Blanc 1947 года

В 2010 году на аукционе Christie's ушла с молотка бутылка вина Chateau Cheval-Blanc 1947 года за впечатляющие 304 375 долларов. Это вино постоянно занимает самые высокие позиции в рейтингах лучших вин в мире. Согласно мнению наиболее компетентных ценителей вина, Chateau Cheval-Blanc 1947 года является лучшим Бордо, когда-либо созданным. При оптимальных условиях данное вино способно сохранять свой великолепный вкус до 80 лет.





6. Heidsieck 1907 года с корабля, потерпевшего крушение

Стоимость этого вина — 275 000 долларов. Оно может и не порадовать изысканным вкусом, но, безусловно, станет интересным предметом для разговора за ужином.

Шампанское 1907 года Heidsieck & Co. Monopole Diamant Bleu, которое было в кораблекрушении, это, фактически, кусочек живой истории. В 1998 году была обнаружена коллекция из 2 000 бутылок шампанского из затонувшего судна в Финском заливе. Предполагается, что в 1916 году шведское судно "Jönköping" перевозило этот груз, когда его атаковала торпеда немецкой подводной лодки.

Несмотря на более чем 80-летнее нахождение под водой, бутылки остались невредимыми.





7. Château Lafite-Rothschild 1869 года

Торговая война за Chateau Lafite 1869 года в Гонконге в 2010 году остается одним из самых захватывающих событий в мире дорогих вин. Три из этих бутылок были приобретены на аукционе Sotheby’s анонимным покупателем по 230 000 долларов за каждую.





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