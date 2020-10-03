Топ-5 способов нестандартного применения водки

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Павел Зинченко
Многие любители водки используют ее только по прямому назначению. Разумеется, в этом нет ничего плохого. Но есть множество других интересных способов применения водки. С помощью портала mport мы расскажем тебе о некоторых из них. И речь пойдет вовсе не о дезинфекции царапин и ссадин.
Стекло
Окончательно испачкал свои крутые очки? Протереть их можно тряпочкой, предварительно смоченной в водке. Будь осторожен: может быть побочный эффект в виде разводов. Возможно водку лучше все таки выпить, а не переводить по чем зря.
Бритва
Если не можешь расправиться с очередной стопкой водки, опусти в нее безопасную бритву. Это не поможет выполнить тяжелую миссию расправы над спиртным. Зато продезинфицируешь станок и предотвратишь появление на нем ржавчины.
Перхоть
Не желаешь переводить Head & Shoulders? Тогда можешь размешать две столовые ложки толченого розмарина в чашке водки. Затем смачивай этим раствором голову. Не вздумай вытирать, жди пока высохнет.
Насекомые
Всегда держи под рукой распылитель с водкой, если есть угроза со стороны комаров или ос.
Синяки
Водка поможет не только при порезах. Вода + водка в соотношении 1:1. Оставь их в морозилке. В непредвиденных ситуациях прикладывай этот лед к синякам.
Как видишь, водка может оказаться нелишней даже в доме трезвенника. Этот алкогольный напиток может пригодиться во многих ситуациях. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых коварных фактах о водке.
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