Только без паники: как удалить пятна от красного вина

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Павел Зинченко
Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда во время веселого застолья или даже романтического ужина, кто-то проливал вино. И не просто проливал на пол или скатерть, а прямо на любимый ковер, который стоит бешеных денег. В такой ситуации тяжело сохранить равновесие и адекватно отреагировать. С помощью портала mport мы подскажем вам, как выбраться из этой непростой ситуации.
Как очистить пятна от вина
1. Прежде всего немедленно прекратите паниковать.
2. Аккуратно промокни жидкость на ковре с помощью бумажных салфеток. При этом постарайтесь не очень сильно натирать поверхность. В противном случае пятно впитается еще сильнее, из-за чего его будет намного сложнее удалить.
3. Возьми вату, смочи ее уксусом и протри пятно.
4. После того как ватка закрасится, замени ее на новую, снова смочи уксусом и окончательно сотри этот портящий твое роскошный ковер след.
Главное, действуйте спокойно. Из любой ситуации есть выход. Кроме того, не помешает немного задуматься о том, что это всего лишь ковер, а на нем всего лишь пятно. В жизни бывают и намного более неприятные ситуации. Поэтому приободритесь и не забудьте допить то, что осталось от пролитого вина. А издание "Комментарии" расскажет, почему красное вино полезно для зубов.
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