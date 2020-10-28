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Только без паники: как удалить пятна от красного вина

Тяжело держать себя в руках, когда испортил вином любимый ковер, но выход из этой ситуации есть

сегодня, 18:18
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас сталкивались с такой ситуацией, когда во время веселого застолья или даже романтического ужина, кто-то проливал вино. И не просто проливал на пол или скатерть, а прямо на любимый ковер, который стоит бешеных денег. В такой ситуации тяжело сохранить равновесие и адекватно отреагировать. С помощью портала mport мы подскажем вам, как выбраться из этой непростой ситуации.

Только без паники: как удалить пятна от красного вина

Как очистить пятна от вина

1. Прежде всего немедленно прекратите паниковать.

2. Аккуратно промокни жидкость на ковре с помощью бумажных салфеток. При этом постарайтесь не очень сильно натирать поверхность. В противном случае пятно впитается еще сильнее, из-за чего его будет намного сложнее удалить.

3. Возьми вату, смочи ее уксусом и протри пятно.

4. После того как ватка закрасится, замени ее на новую, снова смочи уксусом и окончательно сотри этот портящий твое роскошный ковер след.

Главное, действуйте спокойно. Из любой ситуации есть выход. Кроме того, не помешает немного задуматься о том, что это всего лишь ковер, а на нем всего лишь пятно. В жизни бывают и намного более неприятные ситуации. Поэтому приободритесь и не забудьте допить то, что осталось от пролитого вина. А издание "Комментарии" расскажет, почему красное вино полезно для зубов.


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