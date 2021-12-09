Создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo (ФОТО)

Для любителей расслабиться с бокалом красного вина и плиточкой шоколада есть хорошая новость. Компания Oreo совместно с винным брендом Barefoot Wine представила уникальную новинку — вино со вкусом известного шоколадного печенья.

Вино со вкусом Орео / Фото: barefootwine

Напиток под названием Barefoot x Oreo Thins Red Blend включает в себя тонкие нотки дуба, ежевики, темной вишни и более выраженные вкусы шоколада, печенья и сливок. Необычное вино появится в продаже с 9 декабря, но в ограниченном количестве. Приобрести его можно будет на официальном сайте Barefoot Wine за 25 долларов (677 гривен).





Напомним, что в прошлом году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, звездная пара Мила Кунис и Эштон Кутчер решили поддержать врачей, борющихся с COVID-19 необычным способом. Они выпустили "карантинное" вино, а вырученные от продажи средства отправляли в благотворительные организации, которые обеспечивали жителей средствами защиты от вируса и оказывали поддержку тем, кто пострадал наибольше. Бутылка напитка стоила 25 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании в 2020 году известная компания Warner Bros. выпустила сливочное пиво из "Гарри Поттера". Авторы старались создать максимально похожий напиток на тот, который пили главные герои известной саги. Сообщается, что вкус сливочного пива напоминает ириску.

Читайте также, что 42-летняя американская актриса и модель Кейт Хадсон создала собственный бренд алкоголя. Так, презентация водки King St. Vodka состоялась в одном из ресторанов Нью-Йорка. Бутылка "Королевской святой водки" стоит 25 долларов.

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