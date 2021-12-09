logo

BTC/USD

47600.71

ETH/USD

4113.20

LTC/USD

153.33

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина вино и напитки Создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo (ФОТО)

Компании Oreo и Barefoot Wine объединились, чтобы выпустить новую и уникальную разновидность вина

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Для любителей расслабиться с бокалом красного вина и плиточкой шоколада есть хорошая новость. Компания Oreo совместно с винным брендом Barefoot Wine представила уникальную новинку — вино со вкусом известного шоколадного печенья.

Создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo (ФОТО)

Вино со вкусом Орео / Фото: barefootwine

Напиток под названием Barefoot x Oreo Thins Red Blend включает в себя тонкие нотки дуба, ежевики, темной вишни и более выраженные вкусы шоколада, печенья и сливок. Необычное вино появится в продаже с 9 декабря, но в ограниченном количестве. Приобрести его можно будет на официальном сайте Barefoot Wine за 25 долларов (677 гривен).

Создано вино со вкусом шоколадного печенья Oreo (ФОТО) - фото 2

Напомним, что в прошлом году, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, звездная пара Мила Кунис и Эштон Кутчер решили поддержать врачей, борющихся с COVID-19 необычным способом. Они выпустили "карантинное" вино, а вырученные от продажи средства отправляли в благотворительные организации, которые обеспечивали жителей средствами защиты от вируса и оказывали поддержку тем, кто пострадал наибольше. Бутылка напитка стоила 25 долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Великобритании в 2020 году известная компания Warner Bros. выпустила сливочное пиво из "Гарри Поттера". Авторы старались создать максимально похожий напиток на тот, который пили главные герои известной саги. Сообщается, что вкус сливочного пива напоминает ириску.

Читайте также, что 42-летняя американская актриса и модель Кейт Хадсон создала собственный бренд алкоголя. Так, презентация водки King St. Vodka состоялась в одном из ресторанов Нью-Йорка. Бутылка "Королевской святой водки" стоит 25 долларов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thrillist.com/news/nation/oreo-barefoot-wines-create-cookie-flavored-red-blend
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!