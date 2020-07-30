Смартфон поможет определить качество вина

Мнения любителей вина со всего мира собраны сегодня в винных приложениях App Store и Google Play. Одним из самых авторитетных среди знатоков является WineRatings+ от американского журнала WineSpectator, в котором собраны рейтинги профессионалов. Об этом пишет LIKEinUA со ссылкой на Forbes.

В мобильной версии этого журнала можно посмотреть, насколько удачен был тот или иной год в конкретном винном регионе, какие вина до $20 получили высокую оценку от журнала, и почитать новости о виноградниках известных виноделов. Винные рейтинги можно сортировать по регионам, годам, цене вина или даже гастрономическим сочетаниям. Также здесь можно вести свои дегустационные заметки, делать фото и добавлять в избранное любимые вина. Приложение доступно только в английской версии, работает в бесплатном формате 30 дней, а затем надо оформить подписку.

Но самым популярным среди любителей вина сейчас является приложение Vivino. Идея очень проста — вы фотографируете этикетку вина, а приложение определяет его в своем рейтинге. После этого вы получите максимум информации: название вина и винодельни, год урожая, регион производства, среднюю стоимость вина и отзывы других пользователей. Это самое скачиваемое приложение для проверки вина в мире – в нем зарегистрировано больше 30 миллионов человек, и многим оно заменяет другие, более серьезные, профессиональные винные рейтинги. Если вы больше доверяете оценкам других любителей вина, то это приложение однозначно вас заинтересует.

Очевидные плюсы: приложение бесплатно, располагает рекомендациями относительно сочетания вина с едой.

Минусы: мнения любителей вина зачастую очень субъективны.

Также издание "Комментарии" расскажет, как определить испорченное вино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!