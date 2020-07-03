Как безошибочно определить испорченное вино: три верных способа

Многие думают, что вино является универсальным напитком, который никогда не портится. Особенно популярен миф, что чем дольше оно стоит нетронутым, тем вкуснее будет со временем. Тем не менее, вино способно терят свои вкусовые качества и становится вредным. Сегодня мы расскажем тебе, как определить испорченное вино. В этом нам поможет портал mport.

Количество вина в бутылке

Если уровень жидкости ниже, чем должен быть, значит, вино испарилось или подтекло. Рекомендуется, что если ты не уверен, то лучше просто взять любую другую бутылку и сравнить. Отличие в уровне вина не должно колебаться более чем на 0,6 см. Широко известно, что вино должно быть закрыто герметично, чтобы не окислиться от контакта с воздухом и сохранить свои вкусовые качества. Иначе выйдет просто уксус.

Следы потеков на бутылке

Если на бутылке и на пробке виднеются потеки или следы капель, то у нас для тебя плохие новости: пробка негерметична, а вино испорчено.

Отзывы в сети

Вино не может сохраняться бесконечное количество времени. Почитай отзывы на форумах винных энтузиастов, если ты решил попридержать вино какое-то время или не допивать сразу после откупорки. Если в последние годы отзывы о конкретно этом урожае и конкретно этого года ухудшаются, значит, нужно употребить его как можно быстрее, иначе потом будет поздно.

Надеемся, эти советы помогут тебе никогда не испортить свой вечер потреблением некачественного вина. Также издание "Комментарии" расскажет, почему полезно пить вино.

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