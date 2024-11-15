Самый вредный вид алкоголя, от которого набирают вес: ученые озвучили вердикт

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Кравцев Сергей
Новое исследование выявило любимый многими людьми алкогольный напиток, который не только негативно сказывается на здоровье организма, но и приводит к тому, что человек очень быстро набирает избыточный вес. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Daily Express.
Вред алкоголя
Исследователи из США опросили более 1900 взрослых, которые сообщили об употреблении алкоголя, сравнивая питание пьющих только пиво (38,9%), только вино (21,8%), только крепкие напитки (18,2%) или комбинацию видов алкоголя (21%).
Люди рассказывали, как они питаются, затем данные сравнивали с индексом здорового питания, показателем, который можно использовать для определения общего качества чьей-то диеты.
Тревожное исследование показало, что ни одна из этих четырех групп не набрала более 80 баллов, что свидетельствует об адекватном питании, но одна группа выделялась больше всего.
У пьющих вино было обнаружено около 55 баллов, а у тех, кто употребляет алкогольные напитки и употребляет различные виды напитков, — около 53 баллов.
Но молодые мужчины, которые курят и имеют низкий доход, выбирали пиво и набрали 49 баллов.
По данным исследовательской группы, они также сообщили о самом высоком ежедневном потреблении калорий и наименьшем количестве физических упражнений, факторах, повышающих риск ожирения и связанных с ним заболеваний.
Ученые отмечают, что вино, особенно красное, часто пьют вместе с более сбалансированными блюдами, содержащими мясо, овощи и молочные продукты.
Не считая того, пиво частенько употребляют в местах, где в еде недостаточно клетчатки и много углеводов и обработанного мяса.
Также эксперты предполагают, что пища, которую мы выбираем, также влияет на выбор алкоголя, поскольку жареная или соленая вызывает жажду, заставляющую людей хотеть пива, а не других напитков.
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