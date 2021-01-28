Пять причин отказаться от алкоголя уже сегодня

Пристрастие к частому потреблению алкоголя может привести к серьезным последствиям как физического, так и психологического характера. Относиться к выпивке следует аккуратно и всегда знать края. Сегодня же мы пойдем немножко дальше и поговорим с тобой о том, почему следует не только умерить потребление алкоголя, но и вообще отказаться от него.



Зачем отказываться от алкоголя

1. Алкогольная зависимость: умеренное потребление алкоголя может привести к алкоголизму. Эмоциональная и физическая зависимость от алкоголя может потребовать профессиональной помощи, а также спровоцировать развитие различных заболеваний.

2. Проблемы с пищеварением: употребление алкоголя затрудняет или полностью останавливает переваривание пищи в кишечнике, что в дальнейшем может привести к проблемам с пищеварением.

3. Обезвоживание: употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма. Из-за своего свойства выводить жидкости из организма, он может быть причиной сильного обезвоживания, если не употреблять достаточное количество чистой воды.

4. Сексуальное здоровье: употребление алкоголя снижает либидо.

5. Ущерб здоровью: употребление алкоголя повышает уровень сахара в крови, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как видишь, возникает серьезный вопрос: стоит ли игра свечь, когда речь идет о потреблении алкогольных напитков. Возможно, было бы лучше найти себе другие увлечения, вроде спорта, книг, хобби и так далее. В любом случае, мы уверены — если ты откажешся т алкоголя, мир заиграет для тебя новыми красками и ты увидишь, как много прекрасных вещей ты не замечал. Также издание "Комментарии" расскажет, какой алкоголь положительно влияет на сердце.



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