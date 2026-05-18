Почему бутылки шампанского на "Титанике" не взорвались: объяснение ученых

Прошло более ста лет после затопления "Титаника", но некоторые детали крушения до сих пор вызывают удивление. Одна из них касается бутылок шампанского, оставшихся целыми на дне Атлантического океана. На кадрах с места аварии видно, что они до сих пор лежат на глубине почти 3800 метров, несмотря на большое давление воды.

Бутылки шампанского на "Титанике". Фото: mountain diver/shutterstock

После трагедии подводного аппарата "Титан" в 2023 году интерес к этой загадке только возрос. Многих удивило, как современный батискаф не выдержал давления, в то время как обычные стеклянные бутылки пережили более века на океанском дне.

Ученые объясняют, что дело в физике давления и конструкции бутылок. Имплозия, то есть разрушение внутрь, происходит тогда, когда внешнее давление значительно превышает внутреннее. Именно это произошло с отдельными частями "Титаника" и подводным аппаратом "Титан".

Однако бутылки шампанского имеют одну важную особенность, ведь внутри у них уже есть высокое давление из-за углекислого газа. В стандартной бутылке шампанского он составляет примерно 6 бар, что соответствует давлению воды на глубине около 60 метров. Кроме того, сами бутылки изготовляют из толстого стекла, рассчитанного на значительные нагрузки.

Несмотря на это, как считают исследователи, главную роль сыграла пробка. Во время погружения "Титаника" вода постепенно проникала через него, а внутреннее и внешнее давление медленно выравнивалось. Благодаря этому стекло не разрушалось под давлением в сотни баров.

Интересно, что содержание некоторых бутылок с шампанским может оставаться пригодным, несмотря на века в воде. В 1998 году с обломков шведского судна, пролежавшего на дне более 80 лет, подняли партию шампанского Heidsiek & Co. Monopole 1907 года. Эксперты заявили, что напиток сохранил баланс вкуса, золотистый цвет и даже легкую игристость.

Таким образом, тьма, стабильная температура и отсутствие света на больших глубинах создают почти идеальные условия для хранения вина или шампанского.

