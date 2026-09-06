Нельзя понижать градус: учёные объяснили, откуда взялся популярный миф об алкогольных напитках

Фраза "нельзя понижать градус" знакома многим. Согласно популярному правилу, после крепких напитков якобы нельзя переходить на пиво или вино, иначе наутро похмелье будет особенно тяжёлым. Однако научные данные не подтверждают, что именно порядок употребления напитков определяет самочувствие на следующий день.

Алкогольные напитки в баре. Фото: wasi1370 / Pixabay

Что показало исследование

В 2019 году в American Journal of Clinical Nutrition опубликовали результаты рандомизированного исследования, посвящённого старому правилу "пиво перед вином — и всё хорошо, вино перед пивом — будет плохо".

В эксперименте участвовали 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет. Одни сначала пили пиво, а затем вино, другие — в обратном порядке. Через неделю участники меняли последовательность. Контрольные группы употребляли только пиво или только вино.

Результат оказался неожиданным: ни порядок напитков, ни их сочетание не оказали статистически значимого влияния на тяжесть похмелья. Зато исследователи обнаружили два более важных фактора — субъективное ощущение сильного опьянения и рвоту.

Почему появился миф

Точное происхождение правила установить сложно: похожие мифы существуют в разных странах. Вероятно, одна из причин их живучести заключается в том, что смена напитков часто сопровождается продолжением застолья. В результате человек просто выпивает больше алкоголя, но связывает плохое самочувствие именно с изменением его крепости.

На самом деле количество выпитого имеет гораздо большее значение. NIAAA отмечает, что тяжесть похмелья в первую очередь связана с употреблением алкоголя, а обезвоживание, нарушенный сон и другие компоненты напитков могут дополнительно усиливать неприятные симптомы.

Таким образом, научных оснований считать, что именно "понижение градуса" вызывает тяжёлое похмелье, нет. Исследование проверяло прежде всего пиво и вино, поэтому переносить его результаты абсолютно на все виды алкоголя было бы неправильно.

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