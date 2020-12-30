Не можем жить без этого: бельгийцы определились с отношением к пиву и шоколаду

Бельгийцы признали пиво и шоколад жизненно важными для себя продуктами. Как отмечается, магазинам, которые продают эти товары, дадут возможность и дальше продолжать работать во время карантина.

Бельгийцы отстояли право на пиво и шоколад. Фото: pakko.me

Бельгия славится своим шоколадом на весь мир, а его производители имеют давнюю историю и немало специализированных магазинов. Поэтому кондитеры сумели убедить правительство: если шоколад — это еда, а продуктовым магазинам работать можно, то и им не следует закрываться.

Такими же аргументами воспользовались производители пива. Они заявили, что хмельной напиток настолько укоренен в образе жизни простых бельгийцев, что маленькие пивоварни категорически нельзя закрывать. И к всеобщему удивлению, правительство страны с ними согласилось.

Как сообщило издание "Комментарии", японцы создали шоколад, выдержанный по принципу виски. Недавно в Японии выпустили премиальный шоколадный батончик Kit Kat, вариаций которого в стране около 400. Новый батончик изготавливается из какао-бобов из Ганы, выдержанных в течение 180 дней в бочках из-под виски на шотландском острове Айлей.

Также издание "Комментарии" рассказало, можно ли есть шоколад с белым налетом. На плитках шоколада часто можно заметить белый налет, который портит внешний вид сладости. Многие считают, что он появляется из-за того, что у продукта истек срок годности или он был приготовлен по неправильной технологии. Эксперты отметили, что шоколад, несмотря на то, что он калорийный, в умеренных количествах очень полезен для здоровья. Он содержит много магния и антиоксидантных веществ, которые повышают настроение, улучшают мозговую деятельность и снижают уровень "плохого" холестерина.

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