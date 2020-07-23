kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9492.50

ETH/USD

264.63

LTC/USD

44.67

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Голова будет болеть долго: самые опасные алкогольные сочетания
commentss НОВОСТИ Все новости

Голова будет болеть долго: самые опасные алкогольные сочетания

Эти методы смешивания алкогольных напитков особенно опасны для здоровья

сегодня, 17:30
Автор:

Павел Зинченко
Голова будет болеть долго: самые опасные алкогольные сочетания

О том, что нельза смешивать разные виды алкоголя, знает каждый. Это может привести не только к головной боли по утрам, но и серьезно навредить здоровью. Но существует несколько способов смешать алкоголь, которые являются особенно опасными, и формировать такие сочетания нельзя, даже если очень хочется. С помощью портала mport мы расскажем тебе, какие "смеси" из алкогольных напитков являются особенно опасными.

Вино + пиво

Эти напитки не должны быть вместе. Тебя очень быстро стошнит, особенно, если у тебя слабый желудок. А утро покажется сущим адом. Совет: пей либо то, либо то. Не смешивай, что бы не случилось.

Пиво + водка

Чистый алкоголь водки, которому пивная углекислота помогает быстро впитываться в стенки желудка. Это верный способ опьянеть и нырнуть головой в салат. Водку лучше запивать соками. Пиво прибереги для другого случая.

Водка + красное вино

Танины будут раздражать слизистую твоего желудка и высасывать жидкость из организма, а водка станет идеальным катализатором этих процессов. Ты быстро потеряешь адекватное восприятие реальности.

Анисовые напитки + ликер

Анисовые напитки отличаются повышенным содержанием сивушных масел. В свою очередь ликеры всегда содержат обилие искусственных красителей и ароматизаторов. С таким сочетанием похмелье тебе обеспечено. Совет: анисовые напитки пей, разбавляя водой. Ликеры — дамам.

Избегай таких "рецептов" и все у тебя буде хорошо. Также издание "Комментарии" расскажет, чем может навредить красное вино.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!