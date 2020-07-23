Голова будет болеть долго: самые опасные алкогольные сочетания

О том, что нельза смешивать разные виды алкоголя, знает каждый. Это может привести не только к головной боли по утрам, но и серьезно навредить здоровью. Но существует несколько способов смешать алкоголь, которые являются особенно опасными, и формировать такие сочетания нельзя, даже если очень хочется. С помощью портала mport мы расскажем тебе, какие "смеси" из алкогольных напитков являются особенно опасными.

Вино + пиво

Эти напитки не должны быть вместе. Тебя очень быстро стошнит, особенно, если у тебя слабый желудок. А утро покажется сущим адом. Совет: пей либо то, либо то. Не смешивай, что бы не случилось.

Пиво + водка



Чистый алкоголь водки, которому пивная углекислота помогает быстро впитываться в стенки желудка. Это верный способ опьянеть и нырнуть головой в салат. Водку лучше запивать соками. Пиво прибереги для другого случая.

Водка + красное вино

Танины будут раздражать слизистую твоего желудка и высасывать жидкость из организма, а водка станет идеальным катализатором этих процессов. Ты быстро потеряешь адекватное восприятие реальности.

Анисовые напитки + ликер



Анисовые напитки отличаются повышенным содержанием сивушных масел. В свою очередь ликеры всегда содержат обилие искусственных красителей и ароматизаторов. С таким сочетанием похмелье тебе обеспечено. Совет: анисовые напитки пей, разбавляя водой. Ликеры — дамам.

Избегай таких "рецептов" и все у тебя буде хорошо. Также издание "Комментарии" расскажет, чем может навредить красное вино.

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