Международный день текилы 24 июля: эти 5 невероятных фактов о напитке знают не все

Когда мы слышим слово "текила", в воображении сразу возникает классическая схема: соль, лайм и быстрый глоток под веселую музыку. Однако этот мексиканский напиток имеет гораздо более глубокую историю и множество удивительных секретов, о которых большинство даже не догадывается. 24 июля в мире отмечается Международный день текилы. Это отличный повод узнать немного больше о том, что именно налито в вашей рюмке.

Стопки с текилой. Фото из открытых источников

Вот пять фактов, которые изменят ваше представление об этом алкоголе.

Настоящая текила делается только из одного вида агавы

Многие считают, что агава – это разновидность кактуса. На самом деле это отдельное растение из семейства спаржевых. Хотя в мире существует более двухсот видов агавы, для изготовления настоящей текилы разрешено использовать только одну — голубую агаву.

Это напиток со строгой защитой по происхождению

Текила – это не просто название. Это защищенное географическое наименование. Ее можно производить только в пяти штатах Мексики, а главным центром остается штат Халиско. Если аналогичный дистиллят сделали в другом месте, он уже называется мескалем или просто крепким напитком из агавы.

Сбор агавы – это тяжелый ручной труд

Людей, собирающих агаву, называют "химадорами". Острым орудием "коа" они срезают колючие листья, чтобы добраться до сердцевины — "пиньи". Она весит от 30 до 100 килограммов, поэтому такая работа требует немалой силы и сноровки.

Агава созревает годами

Пшеницу или виноград собирают каждый год, а вот голубая агава растет очень медленно. Приходится ждать от 7 до 10 лет, пока она наберет достаточно сладости. Поэтому производство текилы — процесс долгий и дорогой.

Текила имеет свою классификацию

Настоящая качественная текила маркируется как "100% de agave". Если на этикетке такой маркировки нет, то перед вами напиток "mixto", где часть сахаров заменена тростниковым или кукурузным сиропом. Кроме того, по сроку выдержки в дубовых бочках текила делится на Blanco (без выдержки), Reposado (от 2 месяцев до года) и Añejo (выдержка свыше года).

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