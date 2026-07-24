Міжнародний день текіли 24 липня: ці 5 неймовірних фактів про напій знають не всі

Коли ми чуємо слово "текіла", в уяві одразу виринає класична схема: сіль, лайм та швидкий ковток під веселу музику. Проте цей мексиканський напій має набагато глибшу історію та купу дивовижних секретів, про які більшість навіть не здогадується. 24 липня світ відзначає Міжнародний день текіли. Це чудовий привід дізнатися трохи більше про те, що саме налито у вашій чарці.

Рюмки з текілою. Фото з відкритих джерел

Ось п'ять фактів, які змінять ваше уявлення про цей алкоголь.

Справжня текіла робиться лише з одного виду агави

Багато хто вважає, що агава — це різновид кактуса. Насправді це окрема рослина з родини спаржевих. Хоча у світі існує понад дві сотні видів агави, для виготовлення справжньої текіли дозволено використовувати лише одну — блакитну агаву.

Це напій із суворим захистом за походженням

Текіла — це не просто назва. Це захищене географічне найменування. Її можна виробляти лише в п'яти штатах Мексики, а головним центром залишається штат Халіско. Якщо аналогічний дистилят зробили в іншому місці, він уже називається мескалем або просто міцним напоєм з агави.

Збір агави — це важка ручна праця

Людей, які збирають агаву, називають "хімадорами". Гострим знаряддям "коа" вони зрізають колюче листя, щоб дістатися серцевини — "піньї". Вона важить від 30 до 100 кілограмів, тож така робота вимагає чималої сили та вправності.

Агава дозріває роками

Пшеницю чи виноград збирають щороку, а от блакитна агава росте дуже повільно. Доводиться чекати від 7 до 10 років, поки вона набере достатньо солодощі. Через це виробництво текіли — процес довгий і дорогий.

Текіла має власну класифікацію

Справжня якісна текіла маркується як "100% de agave". Якщо на етикетці такого маркування немає, то перед вами напій "mixto", де частина цукрів замінена на тростинний або кукурудзяний сироп. Крім того, за терміном витримки в дубових бочках текіла ділиться на Blanco (без витримки), Reposado (від 2 місяців до року) та Añejo (витримка понад рік).

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