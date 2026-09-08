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Классический рецепт дайкири: история коктейля и секреты идеального вкуса

Как скромный кубинский напиток из трёх ингредиентов завоевал весь мир, покорил Эрнеста Хемингуэя и почему бармены до сих пор спорят о правильных пропорциях.

8 сентября 2026, 10:31
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Сергій Кречмаровський

Дайкири (Daiquiri) по праву входит в золотой фонд мировой барной классики. Этот освежающий коктейль на основе белого рома, сока лайма и сахарного сиропа кажется предельно простым, но именно в этой лаконичности кроется его главное очарование. Приготовить идеальный напиток — настоящее искусство, требующее идеального баланса кислинки и сладости.

Классический рецепт дайкири: история коктейля и секреты идеального вкуса

Идеально приготовленный классический Дайкири с гарниром из лайма. Фото: ИИ

История коктейля началась на рубеже XIX–XX веков на кубинском руднике недалеко от небольшого городка Дайкири. Согласно легенде, американский инженер Дженнингс Кокс смешал местный ром со свежим лаймом и сахаром, чтобы спастись от жары. Позже напиток попал в гаванский бар El Floridita, где его обожал Эрнест Хемингуэй.

Классический рецепт и пропорции

Для приготовления идеального дайкири понадобятся простые ингредиенты:

  • Белый ром: 60 мл

  • Сок лайма (свежевыжатый): 30 мл

  • Сахарный сироп (1:1): 15–20 мл

Технология приготовления:

  • Наполните шейкер льдом для качественного охлаждения.

  • Влейте ром, сок лайма и сахарный сироп.

  • Энергично взбивайте в течение 10–12 секунд.

  • Процедите напиток через стрейнер в охлаждённый коктейльный бокал.

Главный секрет кроется в использовании исключительно свежего сока лайма и качественного рома. Именно это создаёт неповторимый освежающий вкус.

Интересный факт: несмотря на кажущуюся простоту, дайкири входит в официальный список коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA) в категории "Незабываемые". Популярность этого напитка обусловлена не только его историей, но и универсальностью. Варьируя пропорции или добавляя свежие фруктовые пюре, бармены создают сотни вариаций, однако классический рецепт на основе белого рома и лайма остается непревзойденным эталоном гармонии вкуса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какой алкоголь может пригодиться в экстренной ситуации.



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