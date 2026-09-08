Класичний рецепт дайкірі: історія коктейлю та секрети ідеального смаку

Дайкірі (Daiquiri) по праву входить до золотого фонду світової барної класики. Цей освіжний коктейль на основі білого рому, соку лайма та цукрового сиропу здається гранично простим, але саме в цій лаконічності криється його головний секрет. Приготувати ідеальний напій — справжнє мистецтво, яке потребує ідеального балансу кислинки та солодкості.

Ідеально приготований класичний Дайкірі з гарніром із лайма. Фото: ШІ

Історія коктейлю почалася на зламі XIX-XX століть на кубинському руднику неподалік невеликого містечка Дайкірі. Згідно з легендою, американський інженер Дженнінгс Кокс змішав місцевий ром зі свіжим лаймом і цукром, щоб урятуватися від спеки. Пізніше напій потрапив у гаванський бар El Floridita, де його полюбляв Ернест Гемінгвей.

Класичний рецепт та пропорції

Для приготування ідеального дайкірі знадобляться прості інгредієнти:

Білий ром: 60 мл

Сік лайма (свіжий): 30 мл

Цукровий сироп (1:1): 15-20 мл

Технологія приготування:

Наповніть шейкер льодом для якісного охолодження.

Влийте ром, сік лайма та цукровий сироп.

Енергійно збивайте протягом 10–12 секунд.

Процідіть напій через стрейнер у охолоджений коктейльний келих.

Головний секрет криється у використанні виключно свіжого соку лайма та якісного рому. Саме це створює неповторний освіжний смак.

Цікавий факт: попри простоту, дайкірі входить до офіційного списку коктейлів Міжнародної асоціації барменів (IBA) у категорії "Незабутні". Популярність цього напою зумовлена не лише його історією, а й універсальністю. Варіюючи пропорції або додаючи свіжі фруктові пюре, бармени створюють сотні варіацій, проте класичний рецепт на основі білого рому та лайма залишається неперевершеним еталоном гармонії смаку.

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