Как правильно пить виски: несколько критически важных советов для украинского мужчины

Зачастую, когда наш соотечественник берет в руки бокал с виски, он не сильно напоминает британского аристократа. Напиток выпивает залпом, как он привык делать с водкой, закусывает лимоном или, о ужас, куском колбасы. Некоторым украинским мужчинам определенно нужен мастер-класс по правильному употреблению виски. Здесь мы мастер-класс не обещаем, но с помощь портала mport дадим несколько дельных советов.

Как пьют виски ценители

Виски ни в коем случае нельзя пить залпом. Сама суть потребления виски - за неспешным потягиванием напитка провести хороший вечер в приятной компании. Кстати, пригубить немного виски в гордом одиночестве тоже не грех. Просто заливаться алкоголем в этом случае нельзя. Не стоит забывать, что для виски всегда нужен особенный бокал.

Из чего пьют

Виски стоит пить из высоких бокалов из тонкого стекла. При этом по форме они должны обязательно сужаться к верху. Благодаря этому на выходе будут концентрироваться все тонкие оттенки спиртного. Это важно, особенно если употребляешь хороший виски, обладающий насыщенным ароматом.

С чем пьют

Тут все зависит от страны изготовления. Шотландский виски можно разбавлять определенным количеством воды, ирландский пьется исключительно в чистом виде. Если вдруг появился повод провести вечер за бокалом виски, то главное знай меру. А то перегнешь палку и никакого удовольствия не будет.

Тепер ты знаешь, как правильно пить виски и будешь настоящим английским лордом среди своих друзей. Также издание "Комментарии" расскажет, почему каждый вечер нужно проводить со стаканом виски в руках.

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