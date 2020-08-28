Почему каждый вечер нужно заканчивать рюмкой виски

О различных полезных качествах алкоголя говорится много. Правда, всегда с оговоркой, что злоупотреблять таким "лечением" не стоит. Но сегодня мы пойдем по другому пути и расскажем, почему виски стоит употреблять каждый день. Поможет нам в этом портал mport.

Помогает предотвратить ожирение

Виски содержит 0% жиров, 0% холестерина. Углеводы и калории, которые содержатся в этом напитке, мгновенно расщепляются и не оседают на твоей талии. Виски также положительно влияет на пищеварение, сдерживает от переедания, что в свою очередь способствует потере лишнего веса.

Виски – друг памяти и мозга

Антиоксиданты, которые содержаться в виски, оздоровляют мозг и улучшают кровообращение. Также имеется связь между употреблением виски и снижением риска болезни Альцгеймера и слабоумия. Впрочем, ученым понадобится провести немало исследований, прежде чем они изучат эти процессы.

Диабетикам тоже можно

Низкое содержание сахара в этом напитке дает возможность употреблять его больным сахарным диабетом. Употребление виски не провоцирует повышения уровня глюкозы в крови. К тому же этот напиток улучшает способность организма регулировать уровень инсулина и глюкозы.

Впрочем, и тут мы не удержимся о рекомендации не переборщить. Достаточно будет одной рюмки вечером, не более. Также издание "Комментарии" расскажет, о трех невероятных блюдах с добавлением виски.

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