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Как похмеляются в разных странах мира

Похмелье одно, способов похмелиться - бесчисленное множество

сегодня, 16:36
Автор:

Павел Зинченко

Похмелье — это извечная проблема всех людей, независимо от расы, национальности, вероисповедания и общественного положения. В каждой стране мужчины используют свой уникальный способ избавится от похмелья, проверенный целыми поколениями. И сегодня мы расскажем тебе о некоторых из них.

Как похмеляются в разных странах мира

Как бороться с похмельем. ФОТО: Joinfo

Турция

Жаренные на вертеле бараньи потроха (сердце, легкие, почки и так далее), предпочтительно молочного ягненка, перетянутые кишкой и мелко порубленные с помидорами и посыпанные красным перцем — похмельное меню всех турков.

Норвегия

Норвежцы с бодуна пьют жирные сливки. Таким образом они гасят трубы, и помогают печени перерабатывать токсины спирта. Рекомендации: не смешивай продукт со свежими огурцами или рыбкой.

Италия

Хоть итальянцы считаются одними из самых вспыльчивых и экспрессивных мужчин, похмеляются они обычным эспрессо или ристретто. Наверное, они просто выдыхаются во время пьянки.

Нидерланды

Нидерландцы сродни украинцам — тоже любят пиво. Поэтому спиртным они как весело напиваются, так и успешно опохмеляются.

Древний Рим

Древние римляне похмелялись с помощью моллюсков. Впрочем, употребляли они их не внутрь, а натирали живых улиток и клали эту смесь себе на лоб. Такое лекарство явно не для слабонервных, повторять в домашних условиях все же не стоит.

Признайся, ты уже взял на заметку хотя бы некоторые пункты из этого списка. Что не говори, а "лечиться" одним рассолом со временем надоедает. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех самых странных рецептах алкогольных напитков. Их способны пить только сильные духом мужчины.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/736855-bodun-do-svidanija-vsemirnye-recepty-ot-pohmel-ja
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