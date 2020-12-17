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Как открыть собственный бар: на что обратить особое внимание

Открыть собственный бар - это серьезная робота, не так весело, как кажется

сегодня, 12:44
Автор:

Павел Зинченко

Многие из нас хоть раз в жизни задумывались о том, чтобы открыть собственный бар. И если вы настроены серьезно и эта идея прожила дольше, чем обычная юношеская фантазия, то мы рады предоставить несколько советов, которые помогут заложить основу будущего проекта, который, без сомнения, будет успешным.

Как открыть собственный бар: на что обратить особое внимание

ФОТО: LIGA.net

Хорошее помещение

Помещение можно арендовать или приобрести. Найми профессионального архитектора, а вот декоратора вызывай в последнюю очередь. Специалист увидит помещение без перегородок и подскажет, где лучше расположить гардероб, как официантам быстрее проходить на кухню, и почему барная стойка должна быть именно в этом месте.

Правильная концепция

Ты должен четко определится с главной концепцией твоего бара – это будет обычная пивнушка или тематическое заведение, элитарный клуб или недорогая забегаловка? Основная рекомендация — старайся, чтобы бар был небольшим – тогда меньше сил и денег уйдет на оформление и разработку концепции.

Надежный персонал

Бармены и официанты всегда на виду, но не забывай, что нужны и другие сотрудники. В первую очередь это уборщица, охранники и повар. Даже если в твоем баре будут подавать очень простые закуски, повар таки нужен, поскольку бармену будет сложно совместить приготовление напитка и создание сендвича. Потрать время и найди людей, которым будет нравиться работа и которым ты сможешь доверять. И не забудь также о бухгалтере.

Теперь ты знаешь, в каком ключе необходимо действовать, чтобы твой бар в конечном итоге стал успешным не только среди твоих друзей, но и среди жителей всех соседних домов. А если ты еще не решил, какие напитки будут подаваться в твоем баре, издание "Комментарии" расскажет о трех интересных рецептах коктейлей.


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Источник: https://mport.ua/mix/741605-muzhskaja-mechta-kak-otkryt-sobstvennyj-bar
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