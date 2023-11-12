Как легко разобраться в вине: классификация вин и их особенности

Вино имеет очень длинную и богатую историю. На протяжении многих веков в мире появилось множество разновидностей этого великолепного напитка. Погрузимся в удивительный мир вин и рассмотрим, как можно их классифицировать.

Классификация вин. Фото: Bruno Cantuária, pexels.com

Тихие вина

Тихое вино, как категория, представляет собой разнообразный мир вин без углекислого газа. Слово "тихие" в названии этих вин подчеркиивает их особенность – они обладают благородным спокойствием и не издают ни единого звука, что полностью контрастирует с винами, содержащими углекислоту.

Тихие вина — это целая категория, насыщенная разнообразием вкусов и оттенков. Они могут быть белыми, розовыми, красными. А если говорить о различиях тихих вин, исходя из их состава, то можно выделить такие основные категории — столовые и крепленые вина.

Столовые вина

Столовое вино – результат естественного брожения виноградного сока без всяких добавок, в том числе спирта и сахара. Оно не представляет самостоятельной гастрономической ценности и обладает простым букетом, который делает его идеальным спутником к угощениям во время застолья. Столовое вино имеет легкий вкус и небольшое содержание спирта и сахара.

Сухие столовые вина получают путем полного сбраживания сусла с остаточным содержанием сахара до 0,3 %. Содержание сахара в них — до 4 г/л.

В полусухих столовых винах содержание сахара — 4-18 г/л.

Полусладкие столовые вина содержат 18-45 г/л сахара.

Сладкие столовые вина содержат не менее 45 г/л сахара.





Крепленые вина

Крепленые вина – это настоящее искусство разнообразия. Они раскрывают целую палитру вкусов и могут быть сухими, сладкими или идеально сбалансированными посредине. Нежные или плотные, с ореховыми или фруктовыми нотами, горькие или нет – они призваны удовлетворить самые разные вкусы. Эти вина отличаются от столовых тем, что в них добавляют дистиллированный спирт, который повышает содержание алкоголя на 15–22 %.

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных видов крепленых вин.

Портвейн

Это сладкое крепленое вино. Виноград для него выращивают на крутых склонах живописной долины Дору в Португалии. Одной из уникальных особенностей производства портвейна является традиционное давление винограда ногами, без использования машинного пресса.

Херес

Это белые крепленые вина из южной части Испании. Они могут быть как сухими, так и сладкими. Одной из исторических особенностей производства хереса является выдержка в бочках, образующих систему солера: свежее вино добавляется к прошлогоднему, старое смешивается с еще более старым.

Мадера

Это сухое и сладкое крепленое вино, произведенное на субтропическом острове Мадейра. Содержание алкоголя в мадере достигает 17–18% благодаря креплению 96% спиртом. Особенный вкус мадеры обусловлен уникальным процессом выдержки, имитирующим условия долгой перевозки вина через океан в эпоху географических открытий. Этот процесс включает в себя нагревание и окисление.

Марсала

Это сухое и сладкое крепленое вино, подаренное нам сицилийским виноделием. Оно бывает как белым, так и красным. Содержание спирта в марсале достигает 17-18%.





Вина, содержащие углекислый газ

Эти вина славятся характерным шипением и веселой игрой пузырьков в бокале.

Вина, насыщенные естественным путем

Такие вина насыщаются углекислотой естественным образом – благодаря процессу брожения в герметичных сосудах под давлением. Сюда входят шампанские вина, приготовленные по особой технологии вторичного брожения обработанных виноматериалов. Их делают из специальных сортов винограда, белых и красных.

Игристые вина

Игристые вина – результат вторичного брожения виноматериалов в герметично запечатанных сосудах. При их изготовлении соблюдаются строго установленные технологии для каждого наименования напитка.

Натуральные полусладкие игристые вина

Такие вина создают с помощью брожения виноградного сока в специальных герметичных резервуарах под давлением. Процесс брожения останавливают на определенном этапе.

Шипучие, или газированные вина

Искристые вина достигают своей шипучести благодаря искусственному процессу насыщения углекислотой.





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