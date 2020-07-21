Главные опасности, которые таятся в красном вине

Многие эксперты говорят о полезных свойствах вина, особенно если речь идет о сухом красном. Оно укрепляет стенки сосудов, предотвращает формирование сердечно-сосудистых заболеваний и многое другое. Безусловно, так оно и есть, но не стоит списывать со счетов тот вред, который вино может принести человеческому организму. Сегодня, с помощью портала mport, мы расскажем вам о том, как именно может навредить вино.

Головная боль

Давящая, пульсирующая головная боль, которая напоминает мигрень, появляется неспроста. Диетологи уверены, что дубильные вещества красного вина и прочих алкогольных напитков усугубляют мигрень у тех людей, которые склонны к этому виду головной боли. Белое вино, кстати, такого побочного эффекта не имеет, поэтому некоторые врачи советуют отдавать ему предпочтение.

Одышка, зуд и кашель

Схожие с аллергией симптомы вроде высыпаний на коже, хрипов и кашля могут быть вызваны отдельными компонентами вина. Например, сульфиты, которые используются для лучшей сохранности напитка, приводят к отеку слизистой оболочки и насморку, а боль в животе, зуд и сыпь вызывают гистамины. Но этих проблем не будет, если употреблять сухое красное вино.

Проблемы с пищеварением

В красном вине содержится белок кожицы винограда. Именно этот ингредиент дарит вину его цвет. Но он также вызывает у многих аллергическую реакцию, которая сопровождается диареей. Если дринк не вызовет анафилактический шок, то, как минимум, доставит массу неудобств. Поэтому лучше вовремя переключиться на другие напитки.

Мы не призываем окончательно и бесповоротно отказаться от вина. Но к употреблению этого напитка следует подходить с осторожностью. Как и к любому алкоголю. Также издание "Комментарии" расскажет, как определить испорченное вино.

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