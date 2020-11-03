Что тебя ждет, если ты откажешся от газировки

Все мы знаем о вреде сладкой газированной воды. Она вредит твоему сердцу, почкам, увеличивает риск диабета. Но если даже этой информации тебе не достаточно, мы с помощью портала mport расскажем тебе, в чем еще заключается губительное влияние сладкой газировки на твой организм.

Чем вредна сладкая газированая вода

Мозг

Кола из-за содержания кофеина действительно может на короткое время помочь сосредоточиться, но в перспективе способна оказывать отрицательное влияние на функционирование мозга и процессы мышления.

Мочевой пузырь

Газировка — диуретик, но приводит не только к учащению мочеиспусканий, но и к раздражению мочевого пузыря и усугублению инфекций мочевыводящих путей.

Кости

Отказ от газированных напитков улучшает состояние костей и снижает риск остеопороза.

Репродуктивные органы

В некоторых газированных напитках содержится бисфенол А, считающийся канцерогеном, порождающим бесплодие.

Вес

Один из простейших способов снижения веса — исключение газированных напитков из рациона.

Теперь ты точно десять раз подумаешь, стоит ли сильно увлекаться сладкими газированными напитками. Необязательно от всего сразу отказываться, просто знай меру. Как и в случае с алкоголем. Также издание "Комментарии" расскажет, какую опасность таят в себе диетические напитки.

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