Пица и лунный метеорит: самые удивительные ингредиенты, которые добавляли в пиво

Современные пивовары давно вышли за пределы хмеля и солода. Рассказываем о самых удивительных экспериментах с ингредиентами в крафтовом пивоварении.

Разные сорта крафтового пива. Иллюстративное фото: Peter Kraayvanger. Pixabay

Казалось бы, классический рецепт пенного давно известен всем: вода, солод, хмель и дрожжи. Однако в эру расцвета крафтового пивоварения эти рамки полностью размылись. Стремясь удивить привередливых ценителей, пивовары по всему миру пускаются в эксперименты, добавляя в рецептуру самые неожиданные компоненты.

Некоторые из этих добавок звучат как шутка, но на самом деле легли в основу реальных лимитированных серий.

Вот ТОП самых удивительных ингредиентов, которые действительно оказались в пиве:

Обжаренные бычьи семенники (Stout из Денвера): американская пивоварня Wynkoop Brewing Company создала сорт Rocky Mountain Oyster Stout. На 8-барррельную варку добавляют около 25 фунтов (свыше 11 кг) обжаренных бычьих семенников. По дегустационным описаниям производителя, это добавляет стауту специфического орехово-мясной вкус.

Обломки лунного метеорита: пивоварня Dogfish Head выпустила эксклюзивный сорт пива Celest-jewel-ale, который настаивали на измельченных метеоритах, имеющих лунное происхождение. Камни состоят преимущественно из минералов и солей, что придало процессу варки космическую символику.

Настоящая пицца в пивоварне: в США несколько крафтовых пивоварен решились на создание пива со вкусом классической пиццы. Во время затирки и брожения в котлы добавляли настоящие томаты, чеснок, базилик и орегано, чтобы воссоздать узнаваемый аромат блюда.

Китовые семенники на овечьем навозе: в Исландии пивоварня Stedji выпустила сезонное пиво Hvalur к традиционному зимнему празднику Торраблот. В рецептуру вошли китовые семенники, предварительно копченные по старинному исландскому методу – на сухом овечьем навозе.

Выходит удивительная ситуация: то, что раньше казалось совершенно несовместимым с пивоварением, сегодня становится предметом охоты для коллекционеров и пивных энтузиастов.

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