Піца і місячний метеорит: найдивніші інгредієнти, які додавали в пиво

Сучасні броварі давно вийшли за межі хмелю та солоду. Розповідаємо про найдивовижніші експерименти з інгредієнтами у крафтовому пивоварінні.

Різні сорти крафтового пива. Ілюстративне фото: Peter Kraayvanger. Pixabay

Здавалося б, класичний рецепт пінного давно відомий усім: вода, солод, хміль та дріжджі. Проте в еру розквіту крафтового броварства ці рамки повністю розмилися. Прагнучи здивувати вибагливих поціновувачів, пивовари по всьому світу пускаються в експерименти, додаючи до рецептури найнесподіваніші компоненти.

Деякі з цих добавок звучать як жарт, але насправді лягли в основу реальних лімітованих серій.

Ось ТОП найдивніших інгредієнтів, які насправді опинилися в пиві:

Обсмажені бичачі сім'яники (Stout з Денвера): Американська броварня Wynkoop Brewing Company створила сорт Rocky Mountain Oyster Stout. На 8-барельну варку додають близько 25 фунтів (понад 11 кг) обсмажених бичих сім'яників. За дегустаційними описами виробника, це додає стауту специфічного горіхово-м'ясного посмаку.

Уламки місячного метеорита: Броварня Dogfish Head випустила ексклюзивний сорт пива Celest-jewel-ale, який настоювали на подрібнених метеоритах, що мають місячне походження. Камені складаються переважно із мінералів та солей, що додало процесу варіння космічної символіки.

Справжня піца в броварні: У США кілька крафтових броварень зважилися на створення пива зі смаком класичної піци. Під час затирання та бродіння в котли додавали справжні томати, часник, базилік та орегано, щоб відтворити впізнаваний аромат страви.

Китові сім'яники на овечому гної: В Ісландії броварня Stedji випустила сезонне пиво Hvalur до традиційного зимового свята Торраблот. До рецептури увійшли китові сім'яники, попередньо копчені за старовинним ісландським методом — на сухому овечому гної.

Виходить дивовижна ситуація: те, що раніше здавалося абсолютно несумісним із пивоварінням, сьогодні стає предметом полювання для колекціонерів та пивних ентузіастів.

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