Баланс и текстура: главные хитрости создания хороших коктейлей

Многие из нас любят завороженно наблюдать за тем, как бармены варганят коктейли. Иногда это просто похоже на магию, которая доступна только избранным. Но на самом деле все достаточно просто. Необходимо придерживаться лишь нескольких важных правил, благодаря которым и создаются прекрасные коктейли. Сегодня с помощью портала mport мы приподнимем завесу и попробуем раскрыть главные хитрости этих бойцов невидимого фронта.

Сочетание ингредиентов

В первую очередь следует подобрать ингредиенты, с которыми будешь работать. А затем самое сложное – необходимо разобраться, как они сочетаются друг с другом. Если вообще сочетаются.

Баланс

После того как ты подобрал ингредиенты, нужно сбалансировать коктейль. Он не должен быть слишком сладким, кислым, горьким. В нем, кроме алкоголя, должно еще что-то ощущаться.

Текстура

После свершения первых двух действий, не стоит забывать про текстуру. Есть коктейли, которые приятнее пить более плотными, или с небольшими кусочками фруктов внутри. А есть и такие, которые должны быть максимально легкими и чистыми.

Ароматические модификаторы

Когда коктейль готов, ему можно придать изюминку, добавив биттер или ароматический спрей. Существую также разнообразные ароматические модификаторы, такие как использование смоки гана, или опаливание гарниша. А для людей простых сойдут и обыкновенные корица и прочие специи.

Подача и дизайн

Очень важный момент – это подача, визуализация коктейля. Существует психологический момент: отличный сервис и подача дает больший плюс, чем вкус. А если сервис и подача унылые, то даже самый крутой коктейль не вызовет особого восторга.

Теперь ты знаешь, какие главные условия создания хорошего коктейля. Кто знает, может захочешь попробовать и сам станешь хорошим барменом. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех самых странных алкогольных рецептах.

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