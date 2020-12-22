Австралийцы нашли достойное применение просроченному пиву

В Австралии просроченное пиво начнет использовать для производства биотоплива. Когда в марте в стране из-за пандемии коронавируса закрылись пабы и бары, пивоваренные штаты остались с огромными запасами нераспроданного несвежего пива. Тем не менее, австралийцы быстро смекнули, как можно использовать пиво, сроки хранения которого истекли.

Австралийцы придумали, как использовать испорченное пиво

Пенный напиток начали использовать в качестве нового источника возобновляемой энергии. Пиво отправили на переработку. На станции очистки сточных вод из него получился биогаз. Из-за высокой калорийности пиво идеально подходит для такой цели. Австралия намеревается применить его для снабжения электроэнергией своих производственных мощностей. С 150000 литров несвежего пива можно получить энергию, которой вполне хватит для электропитания 1200 домов на протяжении месяца.

Отмечается, что благодаря своей высокой калорийности пиво является идеальным топливом для реакторов завода, который обычно получает около 80% электропитания именно из биогаза.

Австралийские издания сообщили, что введенный в конце марта карантин в Австралии очень сильно ударил по отрасли пивоварения. В конце весны один из крупнейших пивоваренных заводов страны — Lion Beer, сообщил о том, что на предприятии остались непроданными около 90 тыс. бочек — или 4500000 литров (1188 тыс. галлонов) пива.

Как сообщало издание "Комментарии", пиво и чипсы задействуют для борьбы с изменением климата. В следующем году в Великобритании внедрят методику, которая позволит сократить выбросы СО2 (углекислого газа) на 70% в процессе производства удобрений. Первой тестировать ее будет компания Walkers, которая производит чипсы и другие закуски.

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