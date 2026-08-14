Армейский коктейль: как горькое лекарство солдат стало мировым хитом. Джин-тоник

Сегодня джин-тоник считается утонченной классикой барной карты. Популярная культура убеждает нас, что этот коктейль был создан британскими солдатами как обязательное лекарство, однако реальная история напитка куда более интересна и изящна.

Освежающий коктейль джин-тоник с дольками свежего лайма и кубиками льда на барной стойке. Автор фото: Ernest_Roy / Pixabay.

Хинин против малярии

В XIX веке во время колонизации Индии британцы столкнулись с малярией. Одним из самых эффективных средств для ее профилактики и лечения был хинин, получаемый из коры хинного дерева.

Порошок обладал невероятно горьким вкусом. Чтобы облегчить его приём в первой половине XIX века хинин начали смешивать с водой, сахаром и содовой. А уже в 1858 году британский предприниматель Эразмус Бонд запатентовал первую коммерческую тонизирующую воду.

Как возник классический дуэт

Следует отметить, что джин не входил в официальный обязательный рацион солдат для борьбы с болезнью. Однако в Британской Индии горький хининовый раствор регулярно смешивали с разным алкоголем, чтобы смягчить вкус.

Сочетание именно с джином оказалось самым удачным. Первое письменное упоминание о напитке gin and tonic зафиксировано в 1868 году при описании конной гонки в Сиалкоте. Цитрусовые же, которые флот использовал для профилактики цинги, впоследствии стали естественным и вкусным дополнением коктейля.

Легенды и современность

Напитку часто приписывают цитату Уинстона Черчилля о том, что джин-тоник спас больше жизней англичан, чем все больницы в империи. Хотя эта фраза стала очень популярной, документальных подтверждений того, что политик действительно это говорил, нет.

Современная тонизирующая вода содержит гораздо меньше хинина и больше сахара, чем ее колониальный предок. Сегодня горечь хинина выполняет только эстетическую роль, создавая тот самый узнаваемый вкус.

Напоминаем: ранее портал "Комментарии" рассказывал, как удивительный эстонский алкоголь попал в Книгу рекордов Гиннесса.