Журнал Playboy Украина больше не будет выпускаться, начиная с 1 января 2023 года. Об этом сообщил один из владельцев украинского отделения Александр Шевченко на своей странице в Facebook .

Журнал Playboy прекращает существование в Украине. Фото из открытых источников

В своем заявлении Александр Шевченко пишет, что решение пришло из головного офиса компании. Также совладелец украинского отделения добавляет, что причины закрытия никто не сообщил.

Далее Шевченко высказывает свое мнение о том, что говорить отрицательные вещи не в его правилах, но сообщает интересный факт. По его словам, Playboy покинул Украину, хотя до сих пор продолжает работать на территории Российской Федерации.

Кроме того, Александр Шевченко сообщает, что все финансовые обязательства были сделаны полностью.

В конце сообщения совладелец украинского отдела Playboy рассказал о предоставленной гуманитарной помощи его офисом для страны. Как оказалось Playboy Украина ввезла в Украину тысячи тонн гуманитарной помощи, среди которой были разные пищевые продукты для детей, памперсы, средства гигиены для женщин и другое. Такую помощь доставляли несколько фур в неделю из разных стран, в том числе Испания, Португалия, США и Великобритания.

Интересно, что в этой гуманитарной программе не был вовлечен ни один другой отдел издания, даже американский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины начали раздавать повестки. Их получают жители с только что оформленными российскими паспортами.

Также, "Комментарии" писали о мужчине, которому грозит приговор более чем в 40 тыс. лет. Мужчину судят турецкие власти за кражу криптовалюты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!