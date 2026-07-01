Выбрана "худший фотограф мира": ей заплатили 50 тысяч - какие у нее фото

Исландская авиакомпания Icelandair объявила победительницу необычного глобального конкурса "худшего фотографа в мире". Ею стала парижанка Бланш Мортемар, обошедшая более 127 тысяч участников из 178 стран и получившая приз в 50 000 долларов.

Бланш Мортемар – худший фотограф мира. Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

В большинстве фотоконкурсов непонятно размыты горизонты, кривое кадрирование и случайные отпечатки пальцев являются немедленным основанием для дисквалификации. Однако авиакомпания Icelandair решила это использовать для маркетинговой кампании, цель которой показать Исландию настолько фотогеничной страной, что "испортить" кадр там почти невозможно.

После запуска конкурса в начале года, Icelandair в конце июня объявила "худшего фотографа мира" — Бланш Мортемар. Организаторы охарактеризовали ее стиль как "впечатляющее отсутствие технических навыков".

Работы Мортемар включали заснеженный городской пейзаж Осло, где значительную часть кадра занимает палец фотографии, размытый и недоэкспонированный силуэт, напоминающий Статую Свободы, и снимок чайки, случайно "конкурирующей" с объектами на заднем плане.

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Сама победительница восприняла титул с самоиронией. Она рассказала, что годами слышала от друзей и семьи вопросы качества своих фото.

"Теперь я наконец имею ответ", — сказала Мортемар и добавила, что "Я, кажется, просто готовилась к этой роли. Это конкурс, прославляющий несовершенство".

В Icelandair заявили, что кампания получила глобальный отклик, ведь люди устали от искусственной идеальности в соцсетях и рекламе. Победительница проведет 10 дней в Исландии в фотоэкспедиции и получит 50 тысяч долларов. Ее задача проверить, возможно ли сделать действительно плохое фото в этой стране.

"Я буду документировать Исландию с уверенностью профессионального фотографа и навыками того, кто им точно не являюсь. Если Исландия смогла пережить мои фотографии, она переживет все что угодно!", — сказала Мортемар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самой дорогой фотографии в мире.

Также "Комментарии" писали о 10 интересных фактах об Исландии, которые вас удивят.