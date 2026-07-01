Обрано "найгіршу фотографку світу": їй заплатили 50 тисяч - які у неї фото

Ісландська авіакомпанія Icelandair оголосила переможницю незвичного глобального конкурсу "найгіршого фотографа у світі". Нею стала парижанка Бланш Мортемар, яка обійшла понад 127 тисяч учасників із 178 країн та отримала приз у 50 000 доларів.

Бланш Мортемар - Найгірший фотограф світу. Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

У більшості фотоконкурсів незрозуміло розмиті горизонти, криве кадрування та випадкові відбитки пальців є негайною підставою для дискваліфікації. Однак авіакомпанія Icelandair вирішила це використати для маркетингової кампанії, яка має на меті показати Ісландію настільки фотогенічною країною, що "зіпсувати" кадр там майже неможливо.

Після запуску конкурсу на початку року, Icelandair у кінці червня оголосила "найгіршу фотографку світу" — Бланш Мортемар. Організатори охарактеризували її стиль як "вражаючу відсутність технічних навичок".

Роботи Мортемар включали засніжений міський пейзаж Осло, де значну частину кадру займає палець фотографки, розмитий і недоекспонований силует, що має нагадувати Статую Свободи, та знімок чайки, яка випадково "конкурує" з об’єктами на задньому плані.

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Фото: Бланш Мортемар / Icelandair

Сама переможниця сприйняла титул із самоіронією. Вона розповіла, що роками чула від друзів і родини питання про якість своїх фото.

"Тепер я нарешті маю відповідь", — сказала Мортемар і додала, що "Я, здається, просто готувалася до цієї ролі. Це конкурс, який прославляє недосконалість".

В Icelandair заявили, що кампанія отримала глобальний відгук, адже "люди втомилися від штучної ідеальності" у соцмережах та рекламі. Переможниця проведе 10 днів в Ісландії у фотоекспедиції та отримає 50 тисяч доларів. Її завдання перевірити, чи можливо зробити справді погане фото в цій країні.

"Я документуватиму Ісландію з упевненістю професійного фотографа та навичками того, хто ним точно не є. Якщо Ісландія змогла пережити мої фотографії, вона переживе будь-що!", – сказала Мортемар.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про найдорожчу фотографію у світі.

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