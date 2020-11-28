kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.11.2020

BTC/USD

17303.65

ETH/USD

525.26

LTC/USD

71.98

НБУ 28.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина фотография Три совета, которые помогут сделать шедевральные зимние фотографии
commentss НОВОСТИ Все новости

Три совета, которые помогут сделать шедевральные зимние фотографии

Твои зимние фотографии поразят любого критика, если будешь следовать этим советам

сегодня, 14:24
Автор:

Павел Зинченко

Теперь, когда зима на пороге, для любителей делать фотографии настало время зимних пезйзажей. Если ты совсем недавно начал осваивать искусство фотографирования и это первая зима в твоей карьере, мы расскажем о главных правилах фотографирования зимой.

Три совета, которые помогут сделать шедевральные зимние фотографии

ФОТО: Fotogora

Ручные настройки экспозиции

Снег способен отражать свет и по этой причине камере будет тяжело правильно замерять экспозицию. Она будет делать замер по белым ярким участкам снега, чтобы получить больше деталей. В результате, ты получишь недоэкспонированный снимок в приглушенных серых тонах. Чтобы получить правильную экспозицию, тебе необходимо включить ручной режим.

Замер экспозиции по нейтральному объекту

Устанавливайте настройки экспозиции на нейтральном объекте, который не дает отражение. Для этой цели тебе подойдет, например, небо, дерево или даже собственная рука. Это обусловлено тем что камера будет пытаться подсветить темные места и затемнить светлые области картинки. Делая настройки экспозиции по нейтральному не отражаемому объекту, ты даешь возможность камере игнорировать белый яркий свет и настроить экспозицию, так как сам пожелаешь.

Делай несколько фотографий

Если ты хочешь сделать удачный снимок, делай несколько фотографий одного места с разной экспозицией. Такой метод называется брекетингом по экспозиции, ты быстрее забиваешь карту памяти твоего фотоаппарата, делая по нескольку снимков одной сцены, но зато потом сможешь выбрать самый удачный кадр. Тебе понадобиться всего десять секунд, чтобы запустить этот режим.

Желаем успеха в создании зимних шедевров. Уверены, что пройдет время, и они станут экспонатами солидных международных фотовыставок. Также издание "Комментарии" расскажет, как делать крутые фотки на мобильный телефон.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://periscope.com.ua/okruzhayushchiy-mir/kak-snimat-sneg-4-soveta
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ