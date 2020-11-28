Три совета, которые помогут сделать шедевральные зимние фотографии

Теперь, когда зима на пороге, для любителей делать фотографии настало время зимних пезйзажей. Если ты совсем недавно начал осваивать искусство фотографирования и это первая зима в твоей карьере, мы расскажем о главных правилах фотографирования зимой.

ФОТО: Fotogora

Ручные настройки экспозиции

Снег способен отражать свет и по этой причине камере будет тяжело правильно замерять экспозицию. Она будет делать замер по белым ярким участкам снега, чтобы получить больше деталей. В результате, ты получишь недоэкспонированный снимок в приглушенных серых тонах. Чтобы получить правильную экспозицию, тебе необходимо включить ручной режим.

Замер экспозиции по нейтральному объекту

Устанавливайте настройки экспозиции на нейтральном объекте, который не дает отражение. Для этой цели тебе подойдет, например, небо, дерево или даже собственная рука. Это обусловлено тем что камера будет пытаться подсветить темные места и затемнить светлые области картинки. Делая настройки экспозиции по нейтральному не отражаемому объекту, ты даешь возможность камере игнорировать белый яркий свет и настроить экспозицию, так как сам пожелаешь.

Делай несколько фотографий

Если ты хочешь сделать удачный снимок, делай несколько фотографий одного места с разной экспозицией. Такой метод называется брекетингом по экспозиции, ты быстрее забиваешь карту памяти твоего фотоаппарата, делая по нескольку снимков одной сцены, но зато потом сможешь выбрать самый удачный кадр. Тебе понадобиться всего десять секунд, чтобы запустить этот режим.

Желаем успеха в создании зимних шедевров. Уверены, что пройдет время, и они станут экспонатами солидных международных фотовыставок. Также издание "Комментарии" расскажет, как делать крутые фотки на мобильный телефон.

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