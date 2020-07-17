Три полезных совета для любителей фотографировать животных

Животные являются любимой мишенью для многих фотографов. А профессионалы прекрасно знают, с какими трудностями связано такое хобби. Сегодня мы расскажем начинающим фотографам несколько главных принципов, которые следует соблюдать во время фотографирования животных. В этом нам поможет информационный ресурс Сhip.

Используйте подходящую технику

Как правило, животные отличаются пугливостью, из-за чего их довольно сложно фотографировать. Неудачу потерпит любая попытка приблизиться. Используйте универсальный телеобъектив или объектив с фокусным расстоянием не менее 200 миллиметров. Тогда вам удастся сохранить необходимую дистанцию и не спугнуть "объект". Этот совет актуален как для диких животных, так и для ваших домашних любимцев.

Подготовьтесь к трудностям заранее

Заранее настройте максимальное фокусное расстояние объектива вашего фотоаппарата. Это поможет делать фотографии на достаточно отдаленном расстоянии и не отпугнуть животное. Отдельные трудности могут возникнуть, если вы делаете фотографии в зоопарке, ведь многие животные содержаться за стеклянной перегородкой. Чтобы избежать бликов, которые испортят фотографию, подойдите вплотную к стеклу и обмотайте вокруг объектива с установленной на нем солнечной блендой черный платок. Это сбережет объектив от бокового света.

Правильно компонуйте кадр



Не фотографируйте животных сверху. Присядьте на корточки или сядьте на скамейку, постарайтесь находиться на уровне глаз с вашей "моделью". Постарайтесь сделать фотографию в движении. Резвящиеся животные - это намного интереснее статичных портретов. Если у вас есть широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 24 мм или меньше, то вы получите возможность использовать искажения, которые возникают при съемке таким объективом близких предметов. Например, можно сделать серию фотографий-карикатур в контактном зоопарке.

Теперь вы полностью готовы творить. Никакой зверек не ускользнет от вашего объектива. А тем, кто хочет больше экстрима, издание "Комментарии" расскажет, как стать хорошим фотоохотником.

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