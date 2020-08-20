Топ-5 первых в истории фотоснимков

Сейчас мы фотографируем все подряд на свои смартфоны и крутые фотоаппараты. Мы имеем возможность запечатлеть все важные и не очень событися нашей жизни и не прилагать к этому абсолютно никаких усилий. Но стоит ли говорить, что так было не всегда и фотография прошла через многие десятилетия развитися, когда даже снимок обыкновенного дерева воспринимался как что-то из разряда чудес. Сегодня, с помощью портала Billionnews, мы расскажем тебе несколько интересных историй о самых первых в мире фотографиях.

Первое в истории фото — 1826

Первая в мире фотография, сделанная на камеру, появилась в 1826 году. Ее сделал Жозеф Нисефор Ньепс из окна верхнего этажа поместья Ньепсе в бургундском регионе Франции. Снимок был сделан с помощью процесса, известного как гелиография, в котором слой битума наносят на стекло или металл. Затем битум затвердевает пропорционально количеству света, который на него попадает.

Первое фото человека — 1838





В 1838 году Луи Дагер сделал этот снимок Бульвара дю Тампль в Париже. Тогда он абсолютно случайно впервые и запечатлил человека на фотографии. По причине длинной выдержки все люди, бывшие тогда на бульваре, буквально "растворились" в фотографии. Но в нижнем углу снимка все же можно рассмотреть человека, которому чистят ботинки.

Первая фотография президента США — 1843





Джон Куинси Адамс, шестой президент США, оказался первым в истории президентом, который сделал свою фотографию. Дагеротип был сделан в 1843 году, через несколько лет после того, как он покинул свой пост. В 1849 году 11-ый президент США Джеймс Полк стал первым главой государства, которого запечатлели на фотографии, когда он еще был на своей должности.

Первое фото солнца — 1845





Французские физики Луи Физо и Леон Фуко сделали первую фотографию Солнца с использованием процесса дагерротипии. Это произошло 2 апреля 1845 года. Если приглядеться к фотографии, то можно заметить несколько солнечных пятен.

Первое цветное фото — 1861





Физик-математик Джеймс Клерк Максвелл представил в 1861 году первую цветную фотографию, на которой был изображен трехцветный бант. Изобретатель однообъективной зеркальной камеры Томас Саттон нажал кнопку спуска затвора, но Максвеллу приписывают разработку научного процесса, благодаря которому стало возможным создание снимка.

Развитие фотографии имеет свою историю. Что не говори, уже эти пять снимков показывают, насколько она интересная. А тем, кто хочет перейти от теории к практике, издание "Комментарии" расскажет, как начать карьеру фотоохотника.

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