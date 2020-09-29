Топ-3 цифровых фотоаппаратов для любителей путешествовать

Фотоаппарат является обязательной частью инвентаря, когда речь идет о путешествиях. Где бы ты не был — высоко в горах, на пляже, в исторической части любой из европейских столиц — ты непременно будешь делать фотографии. А чтобы тебе было удобно, мы расскажем о трех моделях фотоаппаратов, которые будто созданы для путешествий. Поможет нам в этом портал 220.lv.

Olympus OM-D E-M10 Mark III + ED 14-42 мм EZ

Небольшая зеркальная камера, которую можно спокойно положить в карман куртки - пожалуй это самое лучшее описание Olympus. Небольшой размер — это не единственное преимущество этой цифровой камеры. Разрешение видео 4K, 5-осевая стабилизация изображения, удобное управление и множество дополнительных функций произведут впечатление не только на новичков, но и на видавших виды фотографов.

Panasonic Lumix DMC-GX80





Следующая цифровая камера в этом рейтинге особенно подходит для тех, кто отдает предпочтение активному отдыху. Благодаря превосходному стабилизатору изображения, идеально подходящему для съемки в движении, даже в экстремальных условиях фотографии выглядят впечатляюще. Стоит обратить внимание функцию Post Focus, благодаря которой можно выделять акценты после захвата кадра.

Canon Powershot SX730 HS





Эта камера имеет отличный диапазон масштаба, в 40 раз приближающий объектив, твёрдый корпус и впечатляющее качество фотографий в любое время суток. Согласись, это солидный список преимуществ, который предлагает эта цифровая камера Canon. Он также имеет креативные функции, и если возникнет желание сделать идеальное селфи, просто наклони ЖК-экран, как тебе удобно!

Эти фотоаппараты будет полезны тебе во время поездок. Дело осталось за малым — отправиться в путешествие. Если ты еще не решился, то издание "Комментарии" расскажет, почему нужно путешествовать.

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